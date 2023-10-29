Через російські обстріли Донеччини отримали поранення 4 поліціянтів
Протягом минулої доби Росія атакувала Донецьку область. Унаслідок ворожих ударів поранення отримали четверо працівників поліції
Про це інформує пресцентр Міністерства внутрішніх справ України.
Зазначається, що росіяни вдарили з артилерії по прифронтовому місту Сіверськ Бахмутського району. Один зі снарядів розірвався біля екіпажу поліції.
Поранення отримали четверо поліціянтів зі складу слідчо-оперативної групи. Крім того, через російський обстріл пошкоджено службовий автомобіль.
У МВС повідомили, що стан правоохоронців задовільний, вони лікуються амбулаторно.
Також минулої доби Росія атакувала три населених пункти Донеччини - Часів Яр, Сіверськ і Курдюмівку.
Інформація щодо постраждалих цивільних мешканців не надходила.
- У ніч проти неділі, 29 жовтня, російські окупанти завдали ударів по території Дніпропетровської, Херсонської та Полтавської областей. Унаслідок ворожих атак є руйнування інфраструктури.
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