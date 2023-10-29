Через російські обстріли Донеччини отримали поранення 4 поліціянтів

Про це інформує пресцентр Міністерства внутрішніх справ України.

Зазначається, що росіяни вдарили з артилерії по прифронтовому місту Сіверськ Бахмутського району. Один зі снарядів розірвався біля екіпажу поліції.

Поранення отримали четверо поліціянтів зі складу слідчо-оперативної групи. Крім того, через російський обстріл пошкоджено службовий автомобіль.

У МВС повідомили, що стан правоохоронців задовільний, вони лікуються амбулаторно.

Також минулої доби Росія атакувала три населених пункти Донеччини - Часів Яр, Сіверськ і Курдюмівку.

Інформація щодо постраждалих цивільних мешканців не надходила.