Через втрати у техніці та живій силі армія РФ під час штурмів спирається на піхоту, - ISW
Росія дедалі частіше спирається на піхоту під час штурмів через великі втрати техніки та нестачу навченого персоналу
Про це інформує Інститут вивчення війни (ISW).
Зазначається, що 11 листопада один військовий блогер наголосив, що "російська практика проведення тактичних штурмів з метою штурму українських укріплень у лісових масивах Донбасу не призведе до ширшого оперативного прориву будь-де на фронті". Він зазначив, що наразі немає можливості підготувати достатню кількість російського персоналу для інтенсивного фронтового наступу, необхідного для значного просування в Україні.
Інший військкор у відповідь стверджував, що російські військові ось-ось переживуть "справжній ренесанс піхотного бою", оскільки поблизу лінії фронту стає менше танків, бойових машин піхоти (БМП) і бронетранспортерів (БТР).
Перший військовий блогер відповів на коментар про "відродження піхоти" і зазначив, що це спостереження є негативним відображенням втрат російської техніки та поганої координації на передовій, що спричинило залежність від тактики штурму.
Крім того, аналітики звернули увагу на те, що телеграм-канал, пов’язаний із російським спецназом, також поскаржився, що залежність від фронтових ударів під керівництвом піхоти завдає шкоди всім підрозділам спецназу, які дислокуються в Україні. Там пишуть, що сили спецпідрозділів не призначені для проведення таких штурмів під керівництвом піхоти, як стандартна російська мотострілецька піхота, і деякі російські джерела явно розчаровані наслідками неправильного застосування таких елементів спецназу.
"Раніше ISW зазначала, що російські сили дедалі більше покладаються на такі фронтові атаки під керівництвом піхоти, ймовірно, щоб компенсувати брак належно підготовленого персоналу та через масові втрати техніки. Схоже, що російський Генштаб значною мірою покладається на фронтальні наступи як переважливу тактику в Україні як важливу частину російського розв'язання проблем "військового паритету", - зазначили аналітики Інституту.
- Минулого тижня британська розвідка повідомила, що протягом останніх трьох тижнів Росія, ймовірно, втратила близько 200 броньованих транспортних засобів під час своїх атак на Авдіївку Донецької області.
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