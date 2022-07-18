Черговий крок до диктатури: "Європейська Солідарність" вимагає звіту в парламенті очільників СБУ й ОГПУ, як це передбачено законом
Фракція "Європейська Солідарність" вважає кадрові рішення щодо керівників Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора черговим кроком до диктатури російського зразка і вимагає звіту Баканова й Венедіктової у парламенті, як це передбачено законом
Про це пише співголова фракції Ірина Геращенко.
"Наша фракція Європейська Солідарність єдина голосувала ПРОТИ призначення силового блоку нинішньої влади, усвідомлюючи, що вони базуються не на професійних якостях, а виключно на лояльності. А їхнім ключовим завданням було не верховенство права і безпека країни, а виконання "політичних доручень" проти опозиції. Разом з тим, нічні недільні укази президента Зеленського про відсторонення своїх найближчих друзів і соратників з високих посад виглядають, на жаль, як черговий крок до диктатури і прямо суперечать законам і Конституції України. В ч. 2 статті 11 Закону «Про правовий режим воєнного стану» передбачено, що Президент України у період дії воєнного стану може прийняти рішення про відсторонення від займаної посади посадової особи, призначення на посаду та звільнення з посади якої віднесено до його повноважень, та покладення на відповідний період виконання обов’язків на іншу особу", – зазначила Геращенко.
Вона нагадала, що, згідно зі статтею 106 Конституції України, Президент України: 11) призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Верховної Ради України Генерального прокурора; 14) вносить до Верховної Ради України подання про призначення на посаду та звільнення з посади Голови Служби безпеки України.
Водночас, згідно зі статтею 85 Конституції України, до повноважень Верховної Ради України належить: 12-1) призначення на посаду та звільнення з посади за поданням Президента України Голови Служби безпеки України; 25) надання згоди на призначення на посаду та звільнення з посади Президентом України Генерального прокурора; висловлення недовіри Генеральному прокуророві, що має наслідком його відставку з посади.
"Хочемо нагадати, що Україна – парламентcько-президентська республіка, а Зеленський – не Путін і не Лукашенко, аби своїми указами звільняти своїх вчорашніх друзів, які займають посади голови СБУ та Генерального прокурора. Прикметно, що почалася ця кадрова вакханалія з незаконного звільнення Уповноваженої з прав людини, де парламент слухняно натиcнув кнопку "за" всупереч ряду законів.
Тепер же Банкова взагалі усунула парламент з процесу прийняття рішень, фактично ліквідовуючи парламентаризм. Зазначимо, що як І.Баканов, так і І.Венедиктова мають надати звіти про свою роботу, за результатами яких і відбувається голосування за відставку. Наша фракція буде вимагати таких звітів, адже в неділю увечері з’ясувалося, що всі питання, які ми задавали щодо підготовки країни дати відсіч агресору – були актуальними і на часі. Ми вважаємо вкрай небезпечним прецедентом порушення Конституції і повне "множення на нуль" парламенту, що є прямим шляхом до диктатури російського штибу", – наголосила Ірина Геращенко.
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