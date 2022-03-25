Червоний Хрест не має евакуйовувати українців на територію росії, — віцепризедент Червоного Хреста України

"Тут має вагоме значення саме позиція української влади, бо саме з українською владою міжнародний комітет ЧХ має вести діалог", – сказав він в етері Espreso TV.



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Розенко додав: "Поки що ми не розуміємо місію представництва Червоного Хреста в Ростові. Ми вже написали офіційного листа до міжнародного комітету ЧХ, аби це з’ясувати. Це представництво може займатись доступом до тіл загиблих росіян, їхньою ідентифікацією, вивезенням. Також вони можуть займатись доступом до військовополонених, в тому числі з українського боку. Проте, безумовно, питання евакуації українців на територію росії – про це не може йти мова".

Нагадаємо, Червоний Хрест планує відкрити офіс у РФ недалеко від українського кордону

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