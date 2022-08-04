Заступник голови Служби безпеки України 2014-2015 рр поділився деталями в програмі "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Організація Об'єднаних Націй - єдина, яка здатна вплинути на процес обміну полонених Росією азовців. ООН - остання інстанція, до якої ще можна апелювати. Червоний Хрест просто відхрестився від полонених українців", - зазначив Ягун.

Експерт наголосив, що варто поставити питання про створення альтернативи Червоному Хресту через бездіяльність цієї організації.

"Фінансування Червоного Хреста потрібно припинити враховуючи те, що відбувається в Україні. Варто поставити питання про створення альтернативної структури. Це неодноразово звучало також від інших країн: для чого нам фінансувати організацію, яка не здатна нічого забезпечити й гарантувати? Це просто беззуба позиція", - зауважив Віктор Ягун.

29 липня росіяни обстріляли з артилерії в'язницю в Оленівці, де тримали українських полонених. Загинуло близько 40 людей, ще 130 були поранені.

Того ж дня СБУ, ЗСУ та розвідка оприлюднили спільне звернення з вимогою до ООН та Червоного Хреста приїхати на місце теракту, бо вони виступили гарантами життя та здоров'я українських військовополонених в Оленівці.

Пресслужба Міжнародного комітету Червоного Хреста повідомила, що представників МКЧХ не допустили на місце теракту в Оленівці.

2 серпня родичі полонених захисників Азовсталі вимагали відставки Петера Мауера з посади президента Міжнародного комітету Червоного Хреста.

3 серпня міжнародний комітет Червоного Хреста заявив, що не гарантував безпеку українським військовим, які виходили з Азовсталі, а потім опинились у російському полоні.

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