Про це Зеленський заявив в інтерв’ю британському телеканалу TalkTV.

"Чесно кажучи, мене це хвилює. Ми хотіли б мати хоча б такий же рівень підтримки, тому що мої особисті стосунки з Борисом прискорили рівень британської підтримки, яка була надана. Британці були лідерами в такій підтримці", – сказав президент України.

Згадавши про кандидатів на посаду прем'єр-міністра – Ріші Сунака та Ліз Трасс, Зеленський сказав, що "був би радий дуже тісно співпрацювати так, як ми звикли з Борисом".

"Такі ж тісні стосунки з Великою Британією та Україною. Я знаю, що ці два кандидати дуже шановані, і вони мають підтримку людей і суспільства. Ми знаємо про цю підтримку. Ми знаємо про позитивну силу цих лідерів", – додав президент України.

Він зазначив, що вже спілкувався з Ліз Трасс як міністром закордонних справ в уряді Джонсона, але співпрацюватиме з будь-яким із кандидатів у разі його чи її перемоги.

Зеленський також має надію, що Борис Джонсон залишиться у великій політиці. "Я хочу, щоб він був десь у політиці та мав змогу обійняти певну посаду. Я не хочу, щоб він зник, але рішення в руках британського народу. Та я впевнений, що яку б посаду Джонсон не обіймав, він завжди буде з Україною. Це від щирого серця", – зазначив він.

7 липня Борис Джонсон оголосив про відставку.

Претенденти на посаду Джонсона відповіли на запитання про можливість прямої участі Британії у війні з РФ.

20 липня консерватори проголосували за те, щоб Ріші Сунак та Ліз Трасс вийшли до фінального етапу у боротьбі за лідерство у партії.

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