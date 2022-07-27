Чесно кажучи, мене це хвилює. Зеленський зізнався, що переймається тим, хто стане новим прем'єром Великої Британії
Президент України Володимир Зеленський занепокоєний, що новий глава британського уряду може послабити підтримку України у порівнянні з Борисом Джонсоном.
Про це Зеленський заявив в інтерв’ю британському телеканалу TalkTV.
"Чесно кажучи, мене це хвилює. Ми хотіли б мати хоча б такий же рівень підтримки, тому що мої особисті стосунки з Борисом прискорили рівень британської підтримки, яка була надана. Британці були лідерами в такій підтримці", – сказав президент України.
Згадавши про кандидатів на посаду прем'єр-міністра – Ріші Сунака та Ліз Трасс, Зеленський сказав, що "був би радий дуже тісно співпрацювати так, як ми звикли з Борисом".
"Такі ж тісні стосунки з Великою Британією та Україною. Я знаю, що ці два кандидати дуже шановані, і вони мають підтримку людей і суспільства. Ми знаємо про цю підтримку. Ми знаємо про позитивну силу цих лідерів", – додав президент України.
Він зазначив, що вже спілкувався з Ліз Трасс як міністром закордонних справ в уряді Джонсона, але співпрацюватиме з будь-яким із кандидатів у разі його чи її перемоги.
Зеленський також має надію, що Борис Джонсон залишиться у великій політиці. "Я хочу, щоб він був десь у політиці та мав змогу обійняти певну посаду. Я не хочу, щоб він зник, але рішення в руках британського народу. Та я впевнений, що яку б посаду Джонсон не обіймав, він завжди буде з Україною. Це від щирого серця", – зазначив він.
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