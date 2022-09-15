Про це Петро Порошенко повідомив у Facebook.

"Кожна зустріч зі справжніми друзями України, послами країн Групи семи та Європейського Союзу – це перш за все, просування інтересів України й координація позицій", – зазначив Порошенко.

"Сьогодні ми обговорили останній розвиток подій на фронті, контрнаступ Збройних Сил України. Відзначили безперечну професійність та мужність нашої армії, яка діє за високими стандартами НАТО. Не втомлююсь підкреслювати, що чим більше буде зброї, передусім важкої, тим швидше закінчиться війна ПЕРЕМОГОЮ України та всього вільного світу", – наголошує Петро Порошенко.

"Ми обговорили шляхи посилення міжнародних санкцій проти Росії, а також забезпечення надійних безпекових гарантій для України. Наголосив, що гарантією нацбезпеки України є її членство в НАТО", – зазначає Порошенко.

"Під час зустрічі наголосили на важливості збереження внутрішньої єдності в Україні, зміцнення стійкості та здійснення необхідних реформ. Йдеться, зокрема, про забезпечення верховенства права та боротьбу з корупцією, недопущення політизації правоохоронних структур, а також свободу слова і ЗМІ", – пише п’ятий президент.

Петро Порошенко також зустрівся із новопризначеним послом Королівства Іспанія в Україні Рікардо Лопесом-Арандою Хагу. П’ятий президент подякував за потужну та незмінну політичну, економічну, фінансову та військову підтримку, яку надає Іспанія Україні для успішної відсічі російської агресії та забезпечення перемоги. "Особлива вдячність іспанському уряду за гуманітарну допомогу та гостинний прихисток для десятків тисяч українських тимчасово переміщених осіб", – зазначив Порошенко у Facebook.

"Також ми детально обговорили подальші кроки на шляху набуття Україною членства в Європейському Союзі та НАТО. Високо оцінив конструктивну позицію Мадриду у питанні надання Україні статусу країни-кандидата на членство в ЄС", – повідомив Порошенко.

Сторони також відзначили принципову важливість зміцнення національної єдності політичних сил та громадянського суспільства в Україні для подолання нинішніх складних політичних та безпекових викликів.