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"Чим більше тиск на бізнес, тим більше "тінь": Європейська бізнес асоціація розкритикувала законопроєкт №5600

13 грудня, 2021 понедiлок
14:23
Економіка гривня

Європейська бізнес асоціація заявила, що влада підвищила податковий тиск на бізнес ухваленням законопроєкту №5600, що може спричинити перехід підприємств у "тінь"

Про це повідомляє "РБК-Україна" із посиланням на заяву заступниці директора з представництва інтересів компаній-членів Європейської бізнес асоціації (ЕВА) Світлани Михайловської.

"Чим більше збільшується тиск і фіскальне навантаження тим більше, майже пропорційно, збільшується і "тінь". Тому так, ми вважаємо, що таке збільшення адміністративного в тому числі не лише фіскального навантаження на бізнес, призведе не до позитивних результатів", - зазначила Михайловська.

За словами Михайловської, Європейська бізнес асоціація наполягає на зниженні фіскального тиску на підприємців, зокрема в частині зменшення навантаження на фонд оплати праці.

"Загальним пріоритетом і пропозицією Європейської бізнес-асоціації є й залишається все, що стосується зменшення податкового навантаження на Фонд оплати праці. Частково будемо працювати в контексті лібералізації податкового законодавства, але реформа ЄСВ має відбутися", - сказала вона.

  • Нагадаємо, у червні 2021 року Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №5600, яким вносяться зміни до Податкового кодексу України. Це передбачає підвищення податків для низки галузей.
  • У липні Верховна Рада підтримала цей законопроєкт за основу.
  • "Ресурсний" законопроєкт посів друге місце за кількістю правок до другого читання за всю історію голосувань Верховної Ради.
  • У вересні його двічі знімали в другому читанні.
  • 30 листопада Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" (№5600).
  • Верховна Рада на засіданні 3 грудня не змогла розблокувати підписання "ресурсного" законопроєкту №5600, тому що депутати встигли заслухати не всі постанови, їх розгляд продовжать у вівторок, 14 грудня.

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ЄБА
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