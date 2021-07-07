Чісора звинуватив суддів у своїй поразці Усику
Британський суперважковаговик Дерек Чісора вважає, що, ймовірно, судді несправедливо віддали перемогу Олександру Усику в їхньому поєдинку
Про це повідомляє Sky Sports.
Чісора також зізнався, що вже повернувся до тренувань та готується до нових поєдинків.
"Ми дали фанатам ті бої, які вони хотіли побачити, навіть не дивлячись на пандемію COVID. І хоч є ймовірність, що мене пограбували в боях з Усиком і Паркером, я все ж показав прогрес як боєць. 2021 рік виглядає дуже багатообіцяючим. Я повертаюся до тренувального табору, і готовий провести виступ вже цієї осені. Настав час для війни", - сказав Дерек Чісора.
Олександр Усик є обов'язковим претендентом на титул WBO у надважкій вазі. Ентоні Джошуа є чемпіоном організації та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).
У жовтні 2020 року Усик, у своєму попередньому бою, переміг Чісору одноголосним рішенням суддів.
- 7 липня стало відомо, що у разі перемоги Олександра Усика над Ентоні Джошуа, український та британський боксери зустрінуться у реванші.
- Крім цього, Олександр Красюк заявив, що контракт на бій Усика проти Джошуа буде підписано найближчими днями.
- Колишній тренер Олександра Усика американець Джеймс Алі Башир заявив, що задля перемоги над британцем Ентоні Джошуа, українець має бути мобільним усі 12 раундів.
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