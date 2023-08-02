Чому українці знову посварилися з поляками?
Учергове чинна українська влада потрапляє у ситуацію щодо вдячності чи не достатньої вдячності нашим партнерам за допомогу
Якщо минулого разу було непорозуміння з міністром оборони Великої Британії Беном Воллесом, то тепер вже "виясняються" відносини з Польщею.
Безумовно, що для України не дуже приємним є факт обмеження на імпорт українського зерна, але хто хоч трохи цікавиться цією темою, то напевно знає, що зерно не завжди проходить у повному обсязі транзитом через європейські країни й зокрема Польщу.
Треба перестати красти не тільки в Україні, але й не робити цього за межами України, бо наші партнери таке не будуть терпіти та удавати, що нічого не відбувається. І для польських фермерів поява на ринку Польщі контрабандного українського зерна зовсім не є проявом дружби й партнерства.
Тому Польща і виступає за обмеження, а представники чинної влади у відповідь роблять непотрібні заяви, бо не хочуть повірити, що контрабанда, то не правильно і зовсім не думають про наслідки, коли роблять відповідні заяви чи коментарі стосовно дій Польщі.
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Така невиважена позиція чинної влади й стала причиною для заяви голови Бюро міжнародної політики при президентові Польщі Марціна Пшидача у контексті ситуації з блокуванням експорту українського збіжжя, у якій він, коментуючи польським ЗМІ вимогу п’яти країн ЄС продовжити обмеження на імпорт українського зерна, заявив, що Києву "варто було б почати цінувати ту роль, яку Польща відігравала для України в останні місяці та роки".
Коли чинна влада перестане займатись чи покривати контрабанду і почне думати, що говорити, звинувачуючи Польщу у недружніх діях щодо українського зерна, тоді такі питання не будуть з'являтись і обговорюватись.
Про автора. Віталій Бала, політтехнолог, політичний консультант, директор Агентства моделювання ситуацій
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