Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Чому українці знову посварилися з поляками?
OPINION

Чому українці знову посварилися з поляками?

Віталій Бала
2 серпня, 2023 середа
08:06
Погляд Віталій Бала

Учергове чинна українська влада потрапляє у ситуацію щодо вдячності чи не достатньої вдячності нашим партнерам за допомогу

Якщо минулого разу було непорозуміння з міністром оборони Великої Британії Беном Воллесом, то тепер вже "виясняються" відносини з Польщею.

Безумовно, що для України не дуже приємним є факт обмеження на імпорт українського зерна, але хто хоч трохи цікавиться цією темою, то напевно знає, що зерно не завжди проходить у повному обсязі транзитом через європейські країни й зокрема Польщу.

Треба перестати красти не тільки в Україні, але й не робити цього за межами України, бо наші партнери таке не будуть терпіти та удавати, що нічого не відбувається. І для польських фермерів поява на ринку Польщі контрабандного українського зерна зовсім не є проявом дружби й партнерства.

Тому Польща і виступає за обмеження, а представники чинної влади у відповідь роблять непотрібні заяви, бо не хочуть повірити, що контрабанда, то не правильно і зовсім не думають про наслідки, коли роблять відповідні заяви чи коментарі стосовно дій Польщі.

Читайте також: Тимошенко з таким "дахом" може дозволити собі плювати на закон

Така невиважена позиція чинної влади й стала причиною для заяви голови Бюро міжнародної політики при президентові Польщі Марціна Пшидача у контексті ситуації з блокуванням експорту українського збіжжя, у якій він, коментуючи польським ЗМІ вимогу п’яти країн ЄС продовжити обмеження на імпорт українського зерна, заявив, що Києву "варто було б почати цінувати ту роль, яку Польща відігравала для України в останні місяці та роки".

Коли чинна влада перестане займатись чи покривати контрабанду і почне думати, що говорити, звинувачуючи Польщу у недружніх діях щодо українського зерна, тоді такі питання не будуть з'являтись і обговорюватись.

Джерело

Про автора. Віталій Бала, політтехнолог, політичний консультант, директор Агентства моделювання ситуацій

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Економіка
Україна
Польща
експорт зерна
Читайте також:
Олександр Усик
1 серпня, 2023 вiвторок
В Усика відібрали титул найкращого боксера світу
обстріл Кривого Рогу
31 липня, 2023 понедiлок
Жителі багатоповерхівки у Кривому Розі, які втратили житло від ракетного удару, отримають компенсацію з місцевого бюджету, - Вілкул
Росія атакувала Харків дронами
1 серпня, 2023 вiвторок
За добу армія РФ обстріляла 9 областей України: 14 людей загинули, 115 поранені
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.86
    Купівля 36.86
    Продаж 37.55
  • EUR
    Купівля 40.78
    Продаж 41.78
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
2 серпня
08:47
ЗСУ
Окупанти відійшли з позицій біля Авдіївки, - речник Генштабу
08:47
Ван Ї
США офіційно запросили до Вашингтона новопризначеного очільника МЗС Китаю
08:34
іранський дрон Shahed 129
ISW сказав, яку користь отримають Москва й Тегеран від заводів з виробництва дронів у Білорусі та РФ
08:27
Оновлено
обстріл Києва
На Одещині пошкоджені портова інфраструктура та елеватор, на Київщині - нежитлові приміщення: нічна атака
08:01
NASA втрачає зв’язок із «Вояджером-2»
NASA виявило сигнал з Voyager 2 після втрати зв’язку
07:52
банк "Конкорд"
НБУ відкликав ліцензію та ліквідував банк "Конкорд"
07:46
Інфографіка
втрати окупантів
Росія за добу війни в Україні втратила щонайменше 540 військових, 15 БПЛА та 27 артсистем, - Генштаб
07:27
Андрій Холодов
Нардеп Холодов пояснив свою відсутність в Україні з січня: не можу суміщати обовʼязки голови сімʼї та одночасно бути на засіданнях Ради
06:33
Герасімов путін шойгу
Міноборони РФ продовжує акцентувати увагу на ролі Герасимова у війні з Україною, - ISW
06:30
білоруські гелікоптери
Білоруські гелікоптери, які перетнули повітряний простір Польщі, охороняли Лукашенка, - Беларускі Гаюн
06:05
Анонс
Олександр Зубков (в центрі), Шахтар - Верес
УПЛ: розклад матчів і трансляцій 2-го туру чемпіонату України з футболу
04:18
Садіо Мане
Переможець Ліги чемпіонів перейшов у саудівську команду Роналду
02:45
Денис Шмигаль
Шмигаль провів зустріч з послами країн G7 і ЄС: про що говорили
01:54
Олександр Усик та Даніель Дюбуа (праворуч)
Стало відомо, де українці і поляки зможуть переглянути наступний бій Усика
01:26
Угорщина - ЄС
Угорщина залякувала українських військовополонених, - ЗМІ
00:45
Оновлено
Олександр Кучер
Тренер "Дніпра-1" підтвердив, що 8 футболістів отруїлися перед матчем ЛЧ проти "Панатінаїкоса"
00:26
Джанлуїджі Буффон
Легендарний голкіпер Буффон вирішив завершити кар'єру
00:17
Марія Захарова
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків про Україну за 1 серпня
00:07
Оновлено
МЗС України
Не дамо зіпсувати відносини між нашими народами: Зеленський відреагував на дипломатичний скандал між Україною та Польщею
00:02
Москва атака безпілотників
В держдумі РФ пропонують витратити на захист Москви від дронів 2 млрд рублів
2023, вiвторок
1 серпня
23:45
Оновлено
акція протесту проти російського лайнера у Грузії
У Грузії звільнили двох українців, затриманих на акції протесту проти лайнера з росіянами
23:40
Артем Довбик (ліворуч), Дніпро-1 - Панатінаїкос
Ліга чемпіонів: результати усіх матчів 2-го кваліфікаційного раунду
23:28
депортація дітей з окупованих теріторій в Росію
В Україну повернулись 10 дітей, депортованих окупантами
23:13
шенгенська віза шенген
Громадян України та інших країн з безвізом з 2024 року зобов'яжуть оформляти електронний дозвіл на в'їзд в ЄС
23:09
Оновлено
Володимир Зеленський, саміт НАТО, Вільнюс
Данілов назвав вкидом публікацію Politico про план України на випадок загибелі Зеленського
22:48
F-16
США та партнери досі не затвердили план навчання українських пілотів на F-16
22:34
Володимир Зеленський
Готуємо низку міжнародних заходів: Зеленський анонсував важливий для зовнішньої політики тиждень
22:29
Артем Довбик (у центрі), Панатінаїкос - Дніпро-1
"Дніпро-1" дав бій "Панатінаїкосу", але вилетів з Ліги чемпіонів
21:37
Аналітика
Сергій Згурець
Українські дрони прогресують, а система російської ППО неспроможна прикрити Москву. Колонка Сергія Згурця
21:34
пиво
У Німеччині зменшується споживання пива: експерти назвали причину
21:13
білоруські гелікоптери
Два білоруські гелікоптери порушили повітряний простір Польщі
21:09
Ексклюзив
атака дронів на Москву
Настав час перенести війну на територію Росії, - генерал-майор СБУ Ягун
20:56
на фото: ЗСУ
На Бахмутському напрямку Сили оборони не дозволили армії РФ відновити втрачені позиції поблизу Кліщіївки, - Генштаб ЗСУ
20:48
Turkmenistan Airline
Туркменська авіакомпанія після атак дронів припиняє польоти у Москву
20:08
Олександр Усик
В Усика відібрали титул найкращого боксера світу
20:04
OPINION
Ігор Гулик
Путін розвалює Росію
20:00
Огляд
перемога переможні новини
Переможні новини 524 дня війни: після атаки дронів з російського судна евакуювали поранених, а Україна налагодила виробництво особливого безпілотника "Рубака"  
19:54
Укрзалізниця зібрала на продажу чаю майже 280 тис. грн на Армію дронів
19:30
На фото: обшуки
Масштабна схема уникнення призову: прокуратура провела майже 100 обшуків у військкоматах 11 областей
19:26
Огляд
колишній морський піхотинець США Тревор Рід
Хто такий Тревор Рід: історія полону в Росії та поранення в Україні ветерана-морпіха зі США
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV