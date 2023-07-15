Про це повідомляє CDM.

Зазначається, що результати виборів були оголошені на засіданні комісії, яке відбулось напередодні. Парламент затвердив їх 13 голосами "за" і трьома "проти".

За даними ДВК, у виборах проголосували 305 324 виборці. Дійсних бюлетенів було 302 436. Однак жодна партія чи коаліція не отримала переважної більшості.

Згідно з офіційними результатами, рух "Європа зараз" отримав 24 мандати, коаліція "Разом! За майбутнє, яке належить вам" здобув 21 місце у парламенті, у коаліції "За майбутнє Чорногорії" – 13 місць. Шість мандатів отримала "Боснійська партія", по два мандати - "За тебе" і "Албанський форум". Також по одному мандату мають "На правильному боці світу" й "Албанський альянс".

Установча сесія нового парламенту відбудеться через 15 днів після оголошення остаточних результатів виборів.