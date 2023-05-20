Новообраний президент Чорногорії Мілатович склав присягу
Новий президент Чорногорії Яков Мілатович сьогодні склав присягу та офіційно заступив на посаду
Про це пише RTCG.
"Я присягаю, що виконуватиму обов’язки президента відповідально, з честю, сумлінно, справедливо та неупереджено, відповідно до Конституції та закону" - сказав Мілатович.
Складаючи присягу, Мілатович сказав, що для нього велика честь бути президентом Чорногорії, країни, де він народився, і країни, яку він любить усім серцем.
Також він зазначив, що буде президентом для усіх громадян і працюватиме задля економічного розвитку Чорногорії та добросусідських відносин. Він також підкреслив, що буде об'єднуючим і коригуючим елементом у спільній боротьбі за кращу Чорногорію і працюватиме над прискоренням шляху країни до ЄС.
"Я буду справжнім президентом усіх громадян, незалежно від їх національної та релігійної приналежності", - сказав він.
Фото: RTCG
Також він додав, що перед ним та іншими особами, які приймають рішення, стоять великі завдання, які вони виконуватимуть у більш вільному середовищі.
«Усунення внутрішніх розбіжностей, розбудова сильних і незалежних інституцій, утвердження прав людини, неупереджене поширення справедливості, суспільство рівних можливостей, а також встановлення стійкої економічної моделі потребуватимуть повної відданості обох осіб, які приймають рішення, і тих, хто ці рішення виконує", - сказав він.
Він також висловив готовність вжити всіх заходів для завершення всього розпочатого процесу трансформації чорногорського суспільства.
"Окрім численних внутрішніх завдань, я вважаю, що Чорногорія, як і країни регіону, потребують ще чіткішої підтримки щодо нашої європейської перспективи", - заявив Мілатович.
Також він підкреслив, що європейська інтеграція - це єдиний шлях до скоординованої держави, де панує верховенство права та європейські стандарти життя. Він зазначив, що як президент країни сприятиме покращенню добросусідських відносин у регіоні.
"Я розпочинаю свій п’ятирічний мандат з великим бажанням зробити повноцінний внесок у подальший демократичний розвиток держави, її інституційну стабілізацію та економічний прогрес. Я прагнутиму бути фактором примирення та єдності на благо кожного. громадянина і суспільства в цілому", - підкреслив Мілатович.
- Нагадаємо, 19 березня, у Чорногорії відбулися президентські вибори. У другий тур вийшли чинний президент Міло Джуканович й кандидат від руху "Європа зараз" Яков Мілатович.
- 2 квітня стало відомо, що переміг представник проєвропейської партії і опозиційний кандидат Яков Мілатович. Мілатович набрав близько 60% голосів. Його підтримала правляча більшість Чорногорії, до якої входили просербські та проросійські групи. Джуканович визнав поразку. Офіційні результати очікуються пізніше цього тижня.
- Обраний президент Чорногорії Якоб Мілатович обіцяє прискорити шлях країни до членства в Європейському Союзі та дотримуватися політики союзу щодо Росії через вторгнення в Україну.
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