Новообраний президент Чорногорії Мілатович склав присягу

Про це пише RTCG.

"Я присягаю, що виконуватиму обов’язки президента відповідально, з честю, сумлінно, справедливо та неупереджено, відповідно до Конституції та закону" - сказав Мілатович.

Складаючи присягу, Мілатович сказав, що для нього велика честь бути президентом Чорногорії, країни, де він народився, і країни, яку він любить усім серцем.

Також він зазначив, що буде президентом для усіх громадян і працюватиме задля економічного розвитку Чорногорії та добросусідських відносин. Він також підкреслив, що буде об'єднуючим і коригуючим елементом у спільній боротьбі за кращу Чорногорію і працюватиме над прискоренням шляху країни до ЄС.

"Я буду справжнім президентом усіх громадян, незалежно від їх національної та релігійної приналежності", - сказав він.

Фото: RTCG

Також він додав, що перед ним та іншими особами, які приймають рішення, стоять великі завдання, які вони виконуватимуть у більш вільному середовищі.

«Усунення внутрішніх розбіжностей, розбудова сильних і незалежних інституцій, утвердження прав людини, неупереджене поширення справедливості, суспільство рівних можливостей, а також встановлення стійкої економічної моделі потребуватимуть повної відданості обох осіб, які приймають рішення, і тих, хто ці рішення виконує", - сказав він.

Він також висловив готовність вжити всіх заходів для завершення всього розпочатого процесу трансформації чорногорського суспільства.

"Окрім численних внутрішніх завдань, я вважаю, що Чорногорія, як і країни регіону, потребують ще чіткішої підтримки щодо нашої європейської перспективи", - заявив Мілатович.

Також він підкреслив, що європейська інтеграція - це єдиний шлях до скоординованої держави, де панує верховенство права та європейські стандарти життя. Він зазначив, що як президент країни сприятиме покращенню добросусідських відносин у регіоні.

"Я розпочинаю свій п’ятирічний мандат з великим бажанням зробити повноцінний внесок у подальший демократичний розвиток держави, її інституційну стабілізацію та економічний прогрес. Я прагнутиму бути фактором примирення та єдності на благо кожного. громадянина і суспільства в цілому", - підкреслив Мілатович.