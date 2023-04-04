"На 100% підтримую зовнішню політику ЄС щодо РФ": Новообраний президент Чорногорії Мілатович
Обраний президент Чорногорії Якоб Мілатович обіцяє прискорити шлях країни до членства в Європейському Союзі та дотримуватися політики союзу щодо Росії через вторгнення в Україну
Про це він сказав в інтерв'ю Associated Press.
"Одним із ключових зовнішньополітичних пріоритетів Чорногорії, а також мене як нового президента країни, буде прискорення вступу країни до ЄС, щоб Чорногорія, сподіваюся, стала наступним членом ЄС протягом наступних п’яти років", - сказав Мілатович.
Мілатович додав, що виступатиме за зміцнення зв'язків із Сербією та іншими балканськими сусідами.
Відносини між Сербією та Чорногорією погіршилися після того, як Джуканович вивів країну з союзу з Сербією в 2006 році, а потім привів до членства в НАТО в 2017 році. Під час виборчої кампанії Джуканович заявляв, що виборці обирають між членством в ЄС або приєднанням до "сербського миру" – аналогія з "русским миром".
Проте прихильність новообраного президента членству в ЄС, схоже, спростовує широко поширені звинувачення прозахідних груп у Чорногорії та Сербії в тому, що він є маріонеткою проросійського керівництва в Белграді.
Мілатович заявив, що спробує налагодити відносини з Сербією, а також із іншими сусідніми балканськими державами.
"Я вважаю, що майбутнє всіх країн Західних Балкан — у ЄС, і я думаю, що Чорногорія може стати першою країною, яка вступить до ЄС", — сказав він, маючи на увазі сусідні Сербію, Північну Македонію, Боснію та Албанію.
Що стосується відносин з Росією, Мілатович нагадав, що "Чорногорія рішуче, на 100% проводить зовнішню політику ЄС, і так воно й буде".
"Тож повноцінна політика ЄС — це саме та політика, яку Чорногорія повинна здійснювати в майбутньому, і це особливо важливо зараз, коли йдеться про російську агресію проти України. Немає нікого в Європі та, очевидно, в Чорногорії, хто може підтримати вторгнення однієї країни в іншу суверенну країну", - сказав він.
- Нагадаємо, 19 березня, у Чорногорії відбулися президентські вибори. У другий тур вийшли чинний президент Міло Джуканович й кандидат від руху "Європа зараз" Яков Мілатович.
- 2 квітня стало відомо, що переміг представник проєвропейської партії і опозиційний кандидат Яков Мілатович. Мілатович набрав близько 60% голосів. Його підтримала правляча більшість Чорногорії, до якої входили просербські та проросійські групи. Джуканович визнав поразку. Офіційні результати очікуються пізніше цього тижня.
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