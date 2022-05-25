Чорноморські моряки РФ відмовляються воювати проти України через аварійний стан кораблів

Про це йдеться у звіті ОК "Південь".

У Чорному морі зараз дрифтують 6 десантних і 2 ракетних кораблі РФ.

"6 великих десантних та 2 ракетних кораблі продовжують тероризувати ситуацію в північно-західній частині Чорного моря. Тим часом чорноморські моряки, що беруть участь у війні проти України, відмовляються виконувати бойові завдання через аварійний стан кораблів", - повідомили у "Півдні".

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Паралельно Росія посилює ППО свого флоту.

"Відчуваючи загрозу своєму флоту, рашисти посилюють протиповітряну оборону, зокрема в північно-західній частині Криму розгортається два додаткових зенітних ракетних дивізіони С-400", - йдеться у звіті.

Радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що для деблокади Чорного моря треба не домовлятися з РФ, а надати Україні реактивні системи залпового вогню.

Британія готова відправити військові кораблі у Чорне море для супроводу суден з українським зерном.

Литва пропонує провести військово-морську операцію для експорту зерна з заблокованих Росією портів України.

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