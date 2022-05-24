У Чорному морі з Росією може говорити тільки Туреччина, - головний редактор BlackSeaNews Клименко

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



Експерт нагадав що під час першої зустрічі у Рамштайні була ідея зі сторони США щодо створення сил постійного розгортання у Чорному морі.



"Але головна перешкода на цьому шляху – це Туреччина, як не дивно. Туреччина використовує дуже творчо конвенцію Монтре (конвенція від 1936р. відновила суверенітет Туреччини над протоками з Чорного моря у Середземне – Ред.), яка не забороняє під час війни прохід кораблів невоюючих сторін. Але є стаття конвенції, у якій говориться, якщо Туреччина бачить для себе велику небезпеку, то вона може регулювати на свій розсуд проходження військових кораблів через протоки Босфор та Дарданелли. От зараз Туреччина на свій розсуд, через міністра закордонних справі та міністра оборони Туреччини каже, що вона не хоче бачити військові кораблі нечорноморських країн в акваторії Чорного моря" - пояснив голова моніторингової групи Інституту чорноморських стратегічних досліджень.



Аналітик зауважив, що скоріше за все Туреччина боїться за свої родовища на чорноморському шельфі, які розташовані на прямій від Босфору до Ялти й що інциденти у Чорному морі можуть якось торкнутися цих родовищ.



Андрій Клименко зазначив: "У цій ситуації було б доречно, запропонувати Туреччині перевести свої фрегати, корвети, мінно-тральні та патрульні кораблі з Середземного моря до Чорного і самій організувати конвої. Така схема має теоретичний шанс, але не стовідсотковий".



Головний редактор BlackSeaNew підкреслює, що потрібно переконувати Ердогана у тому, що він може врятувати світ від голоду, а саме країни Північної Африки та Близького Сходу, які колись були у складі Османської імперії.



"Треба розуміти, що у Чорному морі говорити з Росією може тільки Туреччина.

У Ердогана є чим торгуватися з РФ. Тому саме турецький напрям є ключем до розблокування українських портів у Чорному морі, це майже єдиний вихід у ситуації з продовольчим зерном" – підсумував Клименко.

Радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що для деблокади Чорного моря треба не домовлятися з РФ, а надати Україні реактивні системи залпового вогню

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