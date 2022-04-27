Рішення погоджені на базі Рамштайн призведуть до історичних змін, які у найближчі тижні-місяці будуть матеріалізовані, - Резніков

Про це він повідомив у Facebook.

Резніков розповів, що ця зустріч сформувала справжню військову коаліцію, мета якої – не просто стримати Кремль, а перемогти російську тиранію, забезпечити цивілізованому світу можливість виграти цю війну.

"Ми розглянули три блоки питань, які стосуються короткострокових оперативних рішень щодо допомоги Україні у відсічі російській агресії, а також довгострокового бачення – як посилити нашу оборону з огляду на стратегічні виклики", – написав міністр.

Перший блок – це створення Консультативної групу з питань оборони України, яка діятиме на постійній основі, і у рамках якої раз на місяць ЗСУ "звірятимуть годинник" з партнерами. Постійний механізм дозволить оптимізувати і пришвидшити важливі процеси щодо отримання зброї, вдосконалити логістику, забезпечити оптимальну координацію.

"Наприклад, коли будуть ухвалені рішення про надання Україні того чи іншого озброєння, за рахунок координації зброя одного типу надходитиме з різних країн. Умовно, кілька країн нададуть по 3-4 гармати, а сумарно України отримає артилерійський дивізіон", – каже Резніков.

Друге питання – це, за словами Резнікова, зрушення на рівні філософії.

"Ще восени 2021 року під час призначення на посаду міністра оборони я акцентував, що вважаю одним з пріоритетів своєї роботи інтеграцію України до НАТО де-факто. Тривалий час ми переконували партнерів в тому, що в якості підтримки доцільно надавати Україні зброю західного виробництва, яка відповідає стандартам НАТО. Перехід на західні калібри і техніку – це стратегічне рішення, яке нарешті прийнято. Зокрема, ми вже отримуємо артилерію калібру 155-мм", – пише міністр оборони.

За його словами, поступово ця інтеграція забезпечить повну взаємосумісність української армії з арміями країн НАТО, що стане значним посиленням східного флангу Альянсу.

"Не буду приховувати – ще три місяці тому це завдання вважалося майже неможливим. Але завдяки мужності та професіоналізму українських воїнів, стійкості українського народу все змінилося, - каже Резніков і додає, що загалом "перехід" (transition) –це було ключове слово зустрічі у Рамштайні. – Перехід, який розпочався понад 30 років тому і зараз наближається до фінальної фази".

Міністр також наголошує, що мова йде не тільки про поставки зброї та боєприпасів. Багато розмов було про виробництво озброєнь та військової техніки та місце України у цих процесах.

Третій питання – це конкретні результати в опануванні нашими воїнами західної зброї.

"Ми не афішували цю роботу, щоб забезпечити комфорт нашим партнерам. Зараз навчальні програми будуть масштабовані і поширені навіть на ті зразки озброєнь та техніки, щодо надання яких Україні поки немає політичних рішень. Коли ці рішення будуть ухвалені, в чому я особисто не сумніваюсь, ми вже будемо готові. До речі, вже є цікавий досвід. Наші артилеристи, які тренувалися на САУ 155-мм калібру на полігоні в одній з країн, уразили ціль з першого пострілу. А потім допомогли іноземним колегам вдосконалити комп’ютерну програму, яка управляє цією САУ. Що справило відповідне враження. Адже у наших воїнів за плечами – досвід війни, реальних боїв, де ціна помилки – життя", – каже Резніков.

За словами міністра, загальний висновок за підсумками зібрання на базі Рамштайн, що мова йде тепер про "справді історичні зміни, які у найближчі тижні – місяці будуть матеріалізовані".