ЧС-2022: результати всіх матчів четверга
У четвер, 11 листопада, були зіграні матчі 9-го туру кваліфікації ЧС-2022
Про це повідомляє Еспресо.TV.
ЧС-2022
Кваліфікація. 9-й тур
11 листопада
Група А
Азербайджан - Люксембург 1:3
Голи: Салайлі, 82 - Жерсон, 67, 90+2, Тіль, 78
Ірландія - Португалія 0:0
Група B
Грузія - Швеція 2:0
Голи: Кварацхелія, 61, 78
Греція - Іспанія 0:1
Гол: Сарабія, 26
Група H
Росія - Кіпр 6:0
Голи: Єрохін, 4, 87, Смолов, 55, Мостовий, 56, Сутормін, 62, Заболотний, 82
Словаччина - Словенія 2:2
Голи: Дуда, 58 (пен.), Стрелец, 74 - Зайц, 18, Мевля, 62
Мальта - Хорватія 1:7
Голи: Брозович, 31 (авт.) - Перішич, 6, Чалета-Цар, 22, Пашалич, 39, Модріч, 45+1, Маєр, 47, 64, Крамарич, 53
Група J
Вірменія - Північна Македонія 0:5
Голи: Трайковскі, 22, Барді, 36, 67 (пен.), 90 (пен.), Рістовскі, 79
Румунія - Ісландія 0:0
Німеччина - Ліхтенштейн 9:0
Голи: Гюндоган, 11 (пен.), Кауфманн, 20 (авт.), Сане, 22, 49, Ройс, 23, Мюллер, 76, 86, Баку, 80, Гопель, 89 (авт.)
- 11 листопада у 9-му турі відбору на ЧС-2022 збірна Грузії несподівано перемогла Швецію.
- В іншому матчі збірна Хорватії розгромно перемогла Мальту
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