Чудова ідея. Медведєв прокоментував заявку України в НАТО і знову лякає світовою війною
Заступник голови радбезу РФ вважає, що заявка України в НАТО прискорить початок Третьої світової війни
Про це Дмитро Медведєв написав у Telegram.
"Зеленський хоче прискорено вступити в НАТО. Чудова ідея. Просто благає Північноатлантичний альянс прискорити початок Третьої світової війни", - написав Медведєв.
Заступник голови радбезу РФ також згадав фразу генсека НАТО Єнса Столтенберга про те, що коли Україна припинить воювати, то зникне як держава. "Який цинічний хлопчик – адже якщо не припинить, то зникне значна частина українців", – вважає Медведєв.
- 30 вересня США запровадили санкції проти Росії за анексію українських територій. До переліку увійшли всі члени російського парламенту, а також родини російських високопосадовців. Серед них і Дмитро Медведєв.
- 27 вересня Медведєв висловив переконання, що країни НАТО "проковтнуть" ядерний удар по Україні.
- Раніше Медведєв пригрозив, що після псевдореферендумів на Донбасі РФ зможе "використовувати всі сили самозахисту".
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