Про це Дмитро Медведєв написав у Telegram.

"Зеленський хоче прискорено вступити в НАТО. Чудова ідея. Просто благає Північноатлантичний альянс прискорити початок Третьої світової війни", - написав Медведєв.

Заступник голови радбезу РФ також згадав фразу генсека НАТО Єнса Столтенберга про те, що коли Україна припинить воювати, то зникне як держава. "Який цинічний хлопчик – адже якщо не припинить, то зникне значна частина українців", – вважає Медведєв.

30 вересня США запровадили санкції проти Росії за анексію українських територій. До переліку увійшли всі члени російського парламенту, а також родини російських високопосадовців. Серед них і Дмитро Медведєв.

27 вересня Медведєв висловив переконання, що країни НАТО "проковтнуть" ядерний удар по Україні.

Раніше Медведєв пригрозив, що після псевдореферендумів на Донбасі РФ зможе "використовувати всі сили самозахисту".

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