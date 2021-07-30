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Cтали відомі особливості камер iPhone 13

30 липня, 2021 п'ятниця
17:53
Наука iPhone

Можливість фото- і відеозйомки - одна з найважливіших функцій будь-якого смартфона, після здійснення дзвінків і відправлення фото. Всесвітньо відомі бренди постійно працюють над вдосконаленням камер, щоб зробити знімки і записи ще якісніше і чіткіше

Вважається, що пристрої iPhone роблять одні з кращих фото, які за характеристиками практично не поступаються зображенням, виконаних на професійну техніку. Незважаючи на те, що смартфони оснащуються високоякісними камерами, iPhone є куди рости. Це підтверджується інформацією від інсайдерів, що камери на iPhone 13, будуть ще краще, ніж на iPhone 12, пише Appleinsider.

Перевірити це особисто можна буде після надходження нових пристроїв "яблучного" бренду в продаж. Імовірно, смартфон буде представлений 13-14 вересня. 

iPhone 13 з'явиться в продажі ближче до кінця першого місяця осінь, але зробити попереднє замовлення на сайті eStore можна вже зараз, тим більше що часу до виходу найочікуванішою новинки цього року залишилося зовсім небагато.

Великі камери


Після надходження інформації від інсайдерів, в мережі почали з'являтися фото макетів новенького iPhone 13. Примірявши чохол, призначений для його попередника, на iPhone 12, явно помітно, що камери на смартфоні 13 покоління будуть більше. Це дозволить уловлювати максимум природного світла для отримання якісних фотографій.

Всупереч чуткам, які активно "гуляли" в мережі всього кілька місяців тому, iPhone 13 не отримає четверту основну камеру. Їх залишиться 3, як і в попередній максимальної версії iPhone 12.

Поліпшені можливості нічний фото- і відеозйомки 


Фотографії та відео, зняті в сутінках, при поганому природному або штучному освітленні, практично завжди виглядають не дуже чітко. Виправити ситуацію часом не під силу навіть фільтрам і ефектів. З iPhone 13 все буде зовсім інакше. Власники новеньких смартфонів отримають можливість робити якісні знімки і відео, незалежно від освітлення. Знімайте дивовижне нічне небо або море на iPhone 13. 

"Монолітні" камери


Багато інсайдери кажуть про те, що всі камери нових iPhone 13 будуть захищені єдиним затемненим склом. Це дозволить запобігти пошкодженню камер при випадковому падінні, поліпшити якість готових знімків. За рахунок того, що об'єктиви виступатимуть за межі корпусу ще більше, ніж в iPhone 12, то товщина збільшиться приблизно на 0,9 мм.
iPhone
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