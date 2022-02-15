"Cумнівний сигнал щодо українців": голова МЗС Австрії розкритикував евакуацію посольств із Києва
Міністр з європейських та закордонних справ Австрії Александер Шалленберг розкритикував рішення низки західних країн вивести персонал своїх посольств з України на тлі повідомлень про загрозу нового вторгнення РФ
Про це він заявив в інтерв'ю виданням групи Funke, повідомляє DW.
"Думаю, що це сумнівний сигнал щодо українців - достроково евакуювати своїх дипломатів", - сказав Шалленберг.
Міністр наголосив, "що співробітники посольства Австрії саме в цей нестабільний період" повинні залишатися на своїх позиціях "стільки, скільки буде виправданим".
Голова МЗС Австрії підтримав Німеччину у питанні відмови від постачання зброї в Україну. За його словами, "про постачання зброї не може бути й мови". Шалленберг вважає, що Європа не має принижувати себе.
"Йдеться про Європейський Союз, який має найтісніші економічні зв'язки з Росією - а тому й найбільший вплив", - підкреслив він.
Міністр також розкритикував слова президента США Джо Байдена, який говорив про небезпеку "світової війни" у зв'язку з кризою навколо України.
"Я не вірю у великі пожежі. Але вважаю, що використання подібних висловів небезпечне, оскільки може підштовхнути до них", - зазначив голова МЗС.
- Нагадаємо, президент США Джо Байден і Держдеп закликали американських громадян терміново виїхати з України через загрозу військової агресії з боку РФ. Посольства США та Канади тимчасово перемістили із Києва до Львова.
- Посольство Японії відкликає майже всіх своїх дипломатів з України та виконуватиме обмежені функції.
- У МЗС Ізраїля висловили готовність перенести посольство з Києва до Львова в разі нового російського вторгнення на територію України.
- На тлі посилення ризику ескалації навколо України Естонія залишить відкритим своє посольство в Києві та не відкликатиме своїх військових інструкторів.
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