"Cумнівний сигнал щодо українців": голова МЗС Австрії розкритикував евакуацію посольств із Києва

Про це він заявив в інтерв'ю виданням групи Funke, повідомляє DW.



"Думаю, що це сумнівний сигнал щодо українців - достроково евакуювати своїх дипломатів", - сказав Шалленберг.



Міністр наголосив, "що співробітники посольства Австрії саме в цей нестабільний період" повинні залишатися на своїх позиціях "стільки, скільки буде виправданим".



Голова МЗС Австрії підтримав Німеччину у питанні відмови від постачання зброї в Україну. За його словами, "про постачання зброї не може бути й мови". Шалленберг вважає, що Європа не має принижувати себе.



"Йдеться про Європейський Союз, який має найтісніші економічні зв'язки з Росією - а тому й найбільший вплив", - підкреслив він.



Міністр також розкритикував слова президента США Джо Байдена, який говорив про небезпеку "світової війни" у зв'язку з кризою навколо України.



"Я не вірю у великі пожежі. Але вважаю, що використання подібних висловів небезпечне, оскільки може підштовхнути до них", - зазначив голова МЗС.



Нагадаємо, президент США Джо Байден і Держдеп закликали американських громадян терміново виїхати з України через загрозу військової агресії з боку РФ. Посольства США та Канади тимчасово перемістили із Києва до Львова.

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У МЗС Ізраїля висловили готовність перенести посольство з Києва до Львова в разі нового російського вторгнення на територію України.

На тлі посилення ризику ескалації навколо України Естонія залишить відкритим своє посольство в Києві та не відкликатиме своїх військових інструкторів.



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