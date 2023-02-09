Про це повідомляє Офіс президента України.

"Маємо сильний оборонний пакет від Великої Британії. Ми погодили потужну кількість броньованої техніки, постачання далекобійної зброї й домовилися почати підготовку українських пілотів. Я вважаю, що це наш чіткий сигнал – України й Великої Британії, – що ми разом не лише йдемо, а пройдемо весь цей складний шлях до нашої спільної перемоги", - зазначив Зеленський.

Зі свого боку Ріші Сунак наголосив, що Велика Британія пришвидшує постачання в Україну різних видів озброєння.

"Зокрема, коли ми говоримо про танки Challenger – вони потрібні вже наступного місяця, щоб захищати Україну", – зазначив він.