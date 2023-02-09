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Далекобійна зброя, бронетехніка та вишкіл пілотів: Зеленський про "сильний оборонний пакет" від Британії

9 лютого, 2023 четвер
02:31
Новини Зеленський та Сунак домовились про постачання Україні зброї

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Велика Британія готова надати Україні "сильний оборонний пакет", до якого увійде, зокрема, далекобійна зброя

Про це повідомляє Офіс президента України.

"Маємо сильний оборонний пакет від Великої Британії. Ми погодили потужну кількість броньованої техніки, постачання далекобійної зброї й домовилися почати підготовку українських пілотів. Я вважаю, що це наш чіткий сигнал – України й Великої Британії, – що ми разом не лише йдемо, а пройдемо весь цей складний шлях до нашої спільної перемоги", - зазначив Зеленський.

Зі свого боку Ріші Сунак наголосив, що Велика Британія пришвидшує постачання в Україну різних видів озброєння.

"Зокрема, коли ми говоримо про танки Challenger – вони потрібні вже наступного місяця, щоб захищати Україну", – зазначив він.

  • Нагадаємо, Зеленський 8 лютого прибув до Великої Британії для зустрічі з прем'єр-міністром Ріші Сунаком і королем Чарльзом III. Також він виступив у британському парламенті, де закликав до створення коаліції літаків та заявив, що це – "крила для свободи".
  • Окрім того, Зеленський відвідав британську військову базу, де готуються українські воїни
  • Зеленський під час візиту до Великої Британії спільно з Сунаком підписав "Лондонську декларацію", у якій йдеться про військову допомогу, санкції та відбудову України.
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