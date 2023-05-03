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Данілов пояснив, чому вважає доплати у 30 тис. грн військовим у тилу несправедливими

3 травня, 2023 середа
12:21
Війна з Росією Олексій Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що військові у тилу не мають отримувати однакові зарплати із тими, хто перебуває на лінії фронту

Про це Данілов розповів у інтерв'ю Радіо Свобода.

За його словами доплати у 30 тис. грн для військових, які перебувають далеко за межами лінії фронту, є несправедливими. 

 "Це вкрай чутливе питання. І ви знаєте, що ті військові, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, у них зовсім інше фінансове забезпечення. І це не 30 тис., а це зовсім інші гроші. Але мова йде саме про тих людей, які перебувають безпосередньо при виконанні бойових завдань. Коли мова йде про людей, які перебувають далеко за межами лінії фронту, перебувають на територіях там, де не ведуться бойові дії, я думаю, трошки було би несправедливо, щоб вони отримували так само, як і люди, які перебувають на передовій", - сказав Данілов. 

Він висловив переконання, що військові не будуть ображені на ті виплати, які їм забезпечуватиме держава. 

"Сьогодні йде дискусія, в який спосіб це все треба зробити. Я більш ніж впевнений, що наші військові не будуть ображені на ті виплати, які їм забезпечувати буде держава. Сьогодні те, що стосується цих 30 тис., Верховна Рада має ці питання вирішувати. Але маємо розуміння, що ще є і бюджет, є розуміння, що депутати, якщо ухвалюють те чи інше рішення, мають чітко артикулювати, де це взяти. Все це має бути прораховано", - розповів Данілов. 

  • 10 квітня Верховна Рада проголосувала за повернення доплат у 30 тис. грн військовим, також доплати мають повернути працівникам ДСНС і поліцейським.
  • 12 квітня у Раду внесли постанову, яка блокує закон про повернення 30 тис. грн виплат військовим.
  • Як зазначив в ефірі Еспресо нардеп Федір Веніславський, виплати всім військовим по 30 тис. грн потребують понад 1 трлн грн на рік.
  • 1 травня постійний представник Міжнародного валютного фонду в Україні Ваграм Степанян заявив, що законопроєкт про повернення військовим доплат у 30 тис. грн не визначає джерел фінансування цих витрат, а отже, може призвести до зростання дефіциту бюджету. 
  • 2 травня міністр оборони Олексій Резніков, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та голова СБУ Василь Малюк звернулися до Верховної Ради із проханням відкласти розгляд питання про повернення доплат у 30 тис. грн військовим. 
Суспільство
Верховна Рада
РНБО
ЗСУ
Олексій Данілов
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