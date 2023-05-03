Про це Данілов розповів у інтерв'ю Радіо Свобода.

За його словами доплати у 30 тис. грн для військових, які перебувають далеко за межами лінії фронту, є несправедливими.

"Це вкрай чутливе питання. І ви знаєте, що ті військові, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, у них зовсім інше фінансове забезпечення. І це не 30 тис., а це зовсім інші гроші. Але мова йде саме про тих людей, які перебувають безпосередньо при виконанні бойових завдань. Коли мова йде про людей, які перебувають далеко за межами лінії фронту, перебувають на територіях там, де не ведуться бойові дії, я думаю, трошки було би несправедливо, щоб вони отримували так само, як і люди, які перебувають на передовій", - сказав Данілов.

Він висловив переконання, що військові не будуть ображені на ті виплати, які їм забезпечуватиме держава.

"Сьогодні йде дискусія, в який спосіб це все треба зробити. Я більш ніж впевнений, що наші військові не будуть ображені на ті виплати, які їм забезпечувати буде держава. Сьогодні те, що стосується цих 30 тис., Верховна Рада має ці питання вирішувати. Але маємо розуміння, що ще є і бюджет, є розуміння, що депутати, якщо ухвалюють те чи інше рішення, мають чітко артикулювати, де це взяти. Все це має бути прораховано", - розповів Данілов.