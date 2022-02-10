Данія обговорює зі США розміщення американських військ на своїй території

Про це повідомляє Reuters.



За словами прем'єр-міністерки Данії Метте Фредеріксен, переговори відбулися за запитом США після того, як Вашингтон в останні роки посилив військову співпрацю з Норвегією та країнами Балтії.



"Така угода безпосередньо між Сполученими Штатами та Данією відкриє нове співробітництво та діяльність у ряді окремих військових районів Данії", - заявила Фредеріксен.



Вона зазначила, що це може означати розміщення американських солдатів на данській землі.



Нагадаємо, у відповідь на військове нарощування РФ у Білорусі президент США Джо Байден схвалив додаткове розміщення американських військ у Східній Європі. У НАТО допустили збільшення військової присутності у країнах Балтії та Польщі, якщо Росія залишить свої війська в Білорусі після запланованих військових навчань.

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