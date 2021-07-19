ДБР затримало співробітників СБУ, які побили прикордонників і відібрали у них автомати

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Встановлено, що прикордонний наряд (молодший сержант та солдат-строковик) здійснювали чергування неподалік села Рясне.

До них о 1:30 ночі під’їхав автомобіль з трьома особами, з якого вийшли двоє людей та підійшли до прикордонників. Невідомі завдали прикордонникам декілька ударів, заволоділи двома автоматами АКС-74, 4 магазинами по 30 набоїв та поїхали.

Нападниками виявились співробітники СБУ. ДБР затримало двох співробітників, третій – проходить як свідок.

Неподалік полі було виявлено 2 автомата, а 2 магазини з набоями знайдено поблизу відділення інспекторів прикордонної служби.



Найближчим часом їм буде повідомлено про підозру у заволодінні зброєю через зловживання службовим становищем, поєднаному з насильством, та в умисному заподіянні працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень.



Їм загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у ніч проти 18 липня на українсько-російській ділянці державного кордону, що у Сумській області, відбувся напад на прикордонний наряд.

У Службі безпеки України повідомили, що до нападу на прикордонників в Сумській області причетні її співробітники.