ДБР затримало співробітників СБУ, які побили прикордонників і відібрали у них автомати
Співробітники Державного бюро розслідування затримали двох працівників Служби безпеки України, які напали та забрали зброю у прикордонного наряду в Сумській області
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
Встановлено, що прикордонний наряд (молодший сержант та солдат-строковик) здійснювали чергування неподалік села Рясне.
До них о 1:30 ночі під’їхав автомобіль з трьома особами, з якого вийшли двоє людей та підійшли до прикордонників. Невідомі завдали прикордонникам декілька ударів, заволоділи двома автоматами АКС-74, 4 магазинами по 30 набоїв та поїхали.
Нападниками виявились співробітники СБУ. ДБР затримало двох співробітників, третій – проходить як свідок.
Неподалік полі було виявлено 2 автомата, а 2 магазини з набоями знайдено поблизу відділення інспекторів прикордонної служби.
Найближчим часом їм буде повідомлено про підозру у заволодінні зброєю через зловживання службовим становищем, поєднаному з насильством, та в умисному заподіянні працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень.
Їм загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.
- Нагадаємо, у ніч проти 18 липня на українсько-російській ділянці державного кордону, що у Сумській області, відбувся напад на прикордонний наряд.
- У Службі безпеки України повідомили, що до нападу на прикордонників в Сумській області причетні її співробітники.
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