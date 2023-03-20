Ідеальний варіант для Китаю - припинення вогню під час якого РФ буде готуватися до "вирішення українського питання", - дипломат Хара
Китаю було б вигідно, якби зараз в Україні встановився статус кво і Росія почала б готуватися до нової війни на знищення української держави
Про це в ефірі Еспресо заявив дипломат Олександр Хара.
"Для Китаю ідеальний варіант - припинення вогню, щоб лишився статус кво. І почався б якийсь мирний процес, який Росія буде саботувати, готуючись до "остаточного вирішення українського питання" - знищення нас", - сказав Хара.
На його думку, через це Китай і народив ці 12 пунктів позиції щодо миру в Україні та почав просувати.
"Вони розуміють, що Росія не може виграти, їм здається, що можна відкласти вирішення конфлікту. Звичайно, вони дивляться на ситуацію у США. Ми також бачимо, що корисні ідіоти виходять у Європі на мітинги за зупинку постачання зброї Україні. Є фактор виборів у Туреччині. Від позиції цієї держави багато залежить. Китайці розуміють, що краще призупинити цю війну, дати Росії оговтатися і підготуватися до "остаточного вирішення українського питання", - підсумував дипломат.
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