Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Ідеальний варіант для Китаю - припинення вогню під час якого РФ буде готуватися до "вирішення українського питання", - дипломат Хара
Ексклюзив

Ідеальний варіант для Китаю - припинення вогню під час якого РФ буде готуватися до "вирішення українського питання", - дипломат Хара

20 березня, 2023 понедiлок
14:14
Світ Китай

Китаю було б вигідно, якби зараз в Україні встановився статус кво і Росія почала б готуватися до нової війни на знищення української держави

Про це в ефірі Еспресо заявив дипломат Олександр Хара.

"Для Китаю ідеальний варіант - припинення вогню, щоб лишився статус кво. І почався б якийсь мирний процес, який Росія буде саботувати, готуючись до "остаточного вирішення українського питання" - знищення нас", - сказав Хара.

На його думку, через це Китай і народив ці 12 пунктів позиції щодо миру в Україні та почав просувати.

"Вони розуміють, що Росія не може виграти, їм здається, що можна відкласти вирішення конфлікту. Звичайно, вони дивляться на ситуацію у США. Ми також бачимо, що корисні ідіоти виходять у Європі на мітинги за зупинку постачання зброї Україні. Є фактор виборів у Туреччині. Від позиції цієї держави багато залежить. Китайці розуміють, що краще призупинити цю війну, дати Росії оговтатися і підготуватися до "остаточного вирішення українського питання", - підсумував дипломат.

  • Сі Цзіньпін на запрошення президента РФ Володимира Путіна відвідає Москву 20–22 березня.
  • Інститут вивчення війни припускає, що темою переговорів лідерів РФ та Китаю стане посередництво Сі Цзіньпіна у війні в Україні та шляхи обходу санкцій
  • Лідер Китаю Сі Цзіньпін після зустрічі з російським диктатором Володимир Путіним планує провести розмову із президентом України Володимиром Зеленським
Україна
Китай
війна з Росією
Читайте також:
Віталій Портников
19 березня, 2023 неділя
Путін обов'язково полетить у Таджикистан як країну-учасницю Римського статуту, щоб принизити міжнародне право, - Портников
У Львові вимагали відставки міністра освіти Шкарлета
18 березня, 2023 субота
Стефанчук показав заяву на звільнення від Шкарлета, де той написав своє прізвище з помилкою
Євроcoюз ЄС
20 березня, 2023 понедiлок
У ЄС відреагували на ордер МКС на арешт Путіна
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.28
    Купівля 38.28
    Продаж 39.07
  • EUR
    Купівля 40.25
    Продаж 41.19
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
20 березня
14:21
Михайло Забродський
Рада достроково припинила повноваження нардепа Забродського
14:18
Верховна Рада
Верховна Рада підтримала відставку Шкарлета, Рябікіна і Федорова з посад міністрів
14:10
УПЦ МП
Священники УПЦ (МП) прийшли до Офісу президента домагатись зустрічі із Зеленським і заявили, що вони – "церква патріотів"
14:05
Ексклюзив
війна в Україні
Китай зацікавлений у продовженні війни в Україні, але з меншою інтенсивністю, - політолог Кулик
14:04
комендантська година
З 26 березня у Києві зміниться час комендантської години
14:04
OPINION
Богдан Данилишин
Як залучити інвестора під час війни та забезпечити його захист
14:01
суд Гаага
У РФ порушили справу проти суддів МКС у Гаазі, які видали ордер на арешт Путіна
13:43
Ексклюзив
Володимир Путін і Сі Цзіньпін
Зараз Китай перебуває на розтяжці, - головна консультантка НІСД Гриценко
13:35
Австралія
Австралія запровадила нові санкції проти Ірану через постачання дронів РФ
13:32
прокурор Джеффрі Найс
Прокурор Гааги заявив, що ордер МКС на арешт Путіна діятиме до кінця його життя
13:25
обстріл Херсонщина
Росіяни поцілили в житлові будинки на Херсонщині, поранено двох місцевих жителів
13:17
Євген Коноплянка (ліворуч)
Збірна України полетіла до Англії на стартовий матч відбору Євро-2024
13:16
міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто
Сіярто заявив, що Угорщину намагаються втягнути у війну в Україні
12:53
крилата ракта "Калібр"
Росія завела всі ракетоносії в Чорному й Азовському морях до пунктів базування
12:48
суд
Ексначальнику Управління СБУ в Харківській області загрожує довічне ув’язнення за підривну діяльність проти України
12:44
На Херсонщині чоловік підірвався на ворожій міні і втратив гомілку
12:39
Оголошено збір: потрібні автомобілі на передову!
12:36
на фото: зброя
Готельний комплекс, квартири та 5 земельних ділянок: на майно керівника охорони Януковича наклали арешт
12:33
Михайло Федоров
У Раду внесли проєкти постанови про відставку міністрів Федорова та Рябікіна
12:12
Олександр Гвоздик
Український чемпіон дізнався ім'я суперника в андеркарді бою найбагатшого боксера світу
12:07
Новини компаній
сантехніка
У межах соціальної ініціативи "Відбудуємо країну разом з GROHE" у Здолбунові відкрили клас підготовки сантехніків
12:03
OPINION
Анатолій Амелін
Чому українці - суперунікальна нація
12:02
Сумщина, Чернігівщина
Зранку росіяни двічі обстріляли прикордоння Чернігівської області
11:54
На фото Михайло Подоляк
В Офісі Зеленського заявили, що ордер на арешт Путіна унеможливлює будь-які переговори з РФ
11:46
Аркадій Ротенберг
ВАКС ухвалив рішення конфіскувати активи Ротенберга, серед яких ТРЦ Ocean Plaza
11:44
безробіття
Станом на 1 березня 2023 року в Україні статус безробітного мають 150 тисяч українців, – Служба зайнятості
11:36
Сі Цзіньпін
Сі Цзіньпін після зустрічі з Путіним проведе розмову із Зеленським, - FT
11:31
ДБР
У ДБР прокоментували смертельну ДТП за участю нардепа Гевка: "Водій був тверезим"
11:16
У ДБР розкрили деталі інциденту в навчальному центрі на Чернігівщині, де загинули 4 військовослужбовці
11:02
Речник міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь
У Китаї прокоментували виданий Гаазьким судом ордер на арешт Путіна
10:52
ракетний удар по рівненщині
Командувач Об’єднаних сил ЗСУ назвав пріоритетні цілі РФ під час нових ракетних ударів
10:50
електроенергія
У двох областях України 20 березня можливі обмеження електропостачання: в Міненерго назвали причину
10:41
СБУ знешкодила в Україні підпільні осередки "комуністичної партії радянського союзу"
СБУ знешкодила в Україні підпільні осередки "комуністичної партії радянського союзу"
10:39
Сергій Шкарлет
Комітет ВР підтримав відставку Шкарлета з посади міністра освіти
10:35
Ексклюзив
Путін та Сі Цзіньпін
Візит Сі Цзіньпіна до Москви буде важким для Путіна, - політолог Шлінчак
10:19
Серхіо Бускетс та Лука Модріч (праворуч)
Анчелотті оцінив шанси "Реала" на чемпіонство після поразки від "Барселони"
10:09
російські військові окупанти
Дивляться на реакцію місцевого населення: на Луганщині окупанти влаштовують провокації з українським прапором
10:06
OPINION
Ростислав Павленко
Путін у Маріуполі: що хотіли сказати росіяни
10:03
Ексклюзив
Запорізький фронт почав оживати, починається період формування майбутнього полю бою, - Згурець
09:55
Авдіївка, коксохімічний комбінат
Британська розвідка попередила, що ситуація в Авдіївці розгортається за сценарієм Бахмута
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV