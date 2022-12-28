Про це повідомляє Укренерго.

Наявної потужності в системі недостатньо, щоби задовольнити всі потреби споживачів, тому в деяких областях можуть бути аварійні відключення.

"Водночас завдяки відносно теплій погоді вже четвертий день поспіль у нічні години не застосовуються обмеження споживання", - зазначили в державній енергетичній компанії.

В Укренерго нагадали, що енергосистема України зазнала значних пошкоджень унаслідок 9 хвиль ракетних атак і 12 ворожих атак за допомогою БПЛА, тож на ліквідацію наслідків потрібно багато часу та ресурсів.

Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв заявив, що кияни житимуть усю зиму в умовах екстрених відключень світла.

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