Дефіцит в енергосистемі України зріс через обстріл газопроводу на сході
В енергосистемі України спостерігається збільшення дефіциту через зупинку деяких блоків електростанцій унаслідок обстрілу газової інфраструктури на сході
Про це повідомляє Укренерго.
Наявної потужності в системі недостатньо, щоби задовольнити всі потреби споживачів, тому в деяких областях можуть бути аварійні відключення.
"Водночас завдяки відносно теплій погоді вже четвертий день поспіль у нічні години не застосовуються обмеження споживання", - зазначили в державній енергетичній компанії.
В Укренерго нагадали, що енергосистема України зазнала значних пошкоджень унаслідок 9 хвиль ракетних атак і 12 ворожих атак за допомогою БПЛА, тож на ліквідацію наслідків потрібно багато часу та ресурсів.
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