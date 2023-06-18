Про це він повідомив у традиційному вечірньому зверненні.

"Усі ви бачили, як відбувався візит делегації лідерів і представників країн Африки - візит в Україну, візит потім у державу-терориста. Делегація мала змогу побачити, хто насправді зацікавлений у мирі, а хто насправді сам по собі війна", - заявив лідер держави.

Він також додав, що усе, про що говорилося в Україні, а саме про формулу миру, було чітко та змістовно, а в Росії про те, як вбивати людей.

"Усе, про що говорилося в Україні, було про формулу миру: пункт за пунктом, увесь зміст. Усе, про що говорилося в Росії, було про війну, про те, як знищувати життя далі. Очевидна річ: немає альтернативи формулі миру", - зазначив Зеленський.

Візит делегації ПАР в Україну

Відомо, що 16 червня в Україну прибув президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса. В Україні він хотів представити свій "мирний план" по завершенню війни в Україні. До складу місії входять лідери Південної Африки, Замбії, Коморських Островів, Конго, Єгипту, Сенегалу та Уганди.

Відомо, що свій візит до України африканська делегація розпочала з відвідування Бучі Київської області, аби на власні очі побачити наслідки звірств, які російські окупанти чинили на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Президенту ПАР довелось перечікувати ракетний обстріл в укритті в Києві, пише Reuters.

Також 16 червня Рамафоса під час візиту в Україну представив 10 основних складників позиції країн Африканського Союзу щодо війни Росії проти України.

Крім того, 17 червня делегація Південно-Африканської Республіки прибула до Санкт-Петербурга в Росії, де відбулися переговори з Володимиром Путіним щодо врегулювання війни Росії з Україною.