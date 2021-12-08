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День народження Єрмака: журналіст Ткач оприлюднив нове розслідування про імовірних гостей заходу

8 грудня, 2021 середа
22:19
Суспільство Зеленський Єрмак

У день народження голови Офісу президента України Андрія Єрмака з австрійського міста Ґрац до Івано-Франківська приватним літаком прилетів підприємець Карл Контрус, який має бізнес в Україні, Росії та Австрії

Про це йдеться у розслідуванні журналіста "Української Правди" Михайла Ткача, оприлюдненому на YouTube.

За даними журналіста, Карл Контрус - один із власників заводу Трансмаш у Дніпрі, що виробляє і ремонтує залізничну техніку, та є засновником російського ТОВ "ППМТ" аналогічного виду діяльності.

Після прильоту до Івано-Франківська Контрус сів у автомобіль компанії "Завалівський графіт". Назад із Івано-Франківська до Австрії Контрус полетів за кілька годин після того, як з держрезиденції "Синьогора" до Києва полетіли президент Володимир Зеленський і Андрій Єрмак.

Того ж дня, коли до держрезиденції у Карпатах прилетіли президент Володимир Зеленський і Андрій Єрмак, з Києва до Івано-Франківська прилетів пов'язаний зі структурами бізнесмена Ігоря Коломойського літак, на якому, за даними журналіста, перебував із родиною бізнес-партнер Коломойського, співвласник студії "Квартал 95", товариш Зеленського і Єрмака Тимур Міндіч, в чиїй квартирі Зеленський святкував власний день народження.

Розслідувачі зафіксували, як 22 листопада до аеропорту Івано-Франківська приїхав Тимур Міндіч із родиною на мікроавтобусі, який журналісти бачили на території держрезиденції. Прибувши до аеропорту, Міндіч із родиною попрямував до чартера.

Під час президентського пресмарафону Зеленський заперечував святкування дня народження Єрмака у держрезиденції та наявність на заході гостей. За словами Зеленського, у Карпатах із ними був лише міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Журналісти надіслали до ОПУ запит щодо присутності в держрезиденції бізнесменів Контруса і Міндіча, проте в Офісі президента відмовилися відповісти на це питання.

  • Нагадаємо, журналісти "Української правди" повідомили, що Володимир Зеленський літав святкувати 50-річчя голови Офісу президента Андрія Єрмака на державній дачі в Карпатах 19, 20, 21 і 22 листопада (за даними розслідувачів, у неділю глава держави відбув у Києв, а потім того ж дня повернувся в Гуту). Журналісти вважають, що президент та його  гості ймовірно пересувалися до місця святкування на гелікоптері ДСНС, а святкування тривало 4 дні.
  • 25 листопада Офіс президента і Андрій Єрмак відповіли на розслідування, заявивши, що Зеленський був у резиденції в Гуті. Чи був із ним голова Офісу президента - в ОПУ не вказали.
  • 26 листопада під час пресмарафону Зеленський заявив, що очільник ОПУ Андрій Єрмак був разом із ним на держдачі у Гуті Івано-Франківської області, але не святкував свого дня народження.
  • Пізніше Єрмак заявив, що у держрезиденції "жодних святкувань не було" та назвав повідомлення про відзначення його ювілею "придуманими на рівному місці" і такими, що не відповідають дійсності.
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Володимир Зеленський
ювілей
Андрій Єрмак
Михайло Ткач
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