Денісова отримала листа від Саакашвілі: його стан погіршується
Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова отримала листа від Міхеіла Саакашвілі. Він повідомляє про критичний стан свого здоров’я
Про це омбудсмен написала у Facebook.
"На 35-й день голодування Міхеіл повідомляє про, незадовільні результати аналізів, зроблених напередодні", - зазначила Денісова.
"Дуже дякую, що не забуваєте мене. Стосовно мого стану, в останні дні результати аналізів сильно погіршилися, а влада, як Ви, напевно, слідкуєте, прямо закликає до самогубства. Так, лідер їхньої фракції сказав, що "якщо я не помру на 41 день, то буду смішним", а прем’єр сказав, що я маю конституційне право на самогубство. Зараз дуже важливо ще більше активізувати наших західних союзників і я в курсі, що Ви працюєте у цьому напрямку", - написав Саакашвілі у листі.
- Нагадаємо, 1 жовтня прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що Міхеіл Саакашвілі заарештований і переведений до в'язниці.
- 2 жовтня стало відомо, що Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування та назвав себе політв'язнем.
- 20 жовтня консиліум лікарів, зібраний для оцінки стану Саакашвілі, порадив госпіталізувати його.
- 3 листопада Денісова зустрілася з матір'ю Міхеіла Саакашвілі Гіулі Аласанією. Вона заявила, що Саакашвілі втратив 20 кілограмів ваги.
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