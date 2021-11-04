Денісова отримала листа від Саакашвілі: його стан погіршується

Про це омбудсмен написала у Facebook.



"На 35-й день голодування Міхеіл повідомляє про, незадовільні результати аналізів, зроблених напередодні", - зазначила Денісова.



"Дуже дякую, що не забуваєте мене. Стосовно мого стану, в останні дні результати аналізів сильно погіршилися, а влада, як Ви, напевно, слідкуєте, прямо закликає до самогубства. Так, лідер їхньої фракції сказав, що "якщо я не помру на 41 день, то буду смішним", а прем’єр сказав, що я маю конституційне право на самогубство. Зараз дуже важливо ще більше активізувати наших західних союзників і я в курсі, що Ви працюєте у цьому напрямку", - написав Саакашвілі у листі.





Омбудсмен закликала грузинську владу забезпечити громадянина України Міхеіла Саакашвілі належною медичною допомогою.