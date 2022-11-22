Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Державі потрібно розпочинати з розриву договору з московським патріархатом, тому що і Києво-Печерська, і Святогірська, і Почаївська лаври, також Корецький монастир є державними заповідниками. Відповідно, приміщення цих монастирів є державною власністю, а московський патріархат є лише користувачем. До речі, не тільки московський патріархат може укладати подібні договори, такі договори є у православній і римо-католицькій, греко-католицькій церквах України. Але так сталося у політичній ситуації, що за часів пізнього Кучми московський патріархат виходив у лідери по використанню державного майна", - прокоментував релігієзнавець.



Андрій Ковальов зауважив, що релігійна організація Братія Києво-Печерської лаври, яку очолює горезвісний Паша Мерседес або митрополит Павло Лебідь, вже десятками років системно порушує угоду про користування цими приміщеннями.



"З 1994 року Павло Лебідь очолив цю релігійну організацію у Києво-Печерській лаврі та взяв під контроль спочатку частину корпусів, а з роками створював підпільну імперію. Тобто Києво-Печерська лавра, за словами православних греків, стала найбільшим гіпермаркетом православного світу, тому що у корпусах Києво-Печерської лаври створювалися готелі, підпільні гральні заклади, магазини та ресторани, де Павло Мерседес проводив свій бізнес та ухилявся від сплати податків десятками років. З тих грошей, які він заробляв на лаврі, потім корумпував українських чиновників, які закривали очі на його злочини та вседозволеність", - пояснив Ковальов.

13 листопада стало відомо, що в одному з храмів Києво-Печерської лаври, під час служби славиться країна-агресор. Цей факт перевіряли центральні органи влади та правоохоронці

Згодом намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло (Лебідь) визнав, що в одному з храмів обителі парафіяни співали пісню про Росію.

Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження за фактом події в одному з храмів Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"

22 листопада Служба безпеки України проводила обшуки у Києво-Печерській лаврі

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