Держава, яка вбиває військовополонених не має право на існування, - сестра військовополоненого "азовця"
Сандра Кротевич заявила, що родичі українських полонених мають претензії до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста, які виступали гарантами безпеки військовополонених
Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Чекаємо офіційних даних від Генерального Штабу України про кількість загиблих та стан поранених в Оленівці. Може світ втомився від загибелі наших людей? Після цинічного вбивства військовополонених, світ не може просто дивитись й мовчати далі. Чекаємо рішучих дій від міжнародних організацій, чекаємо визнання Росії державою-терористом. Держава, яка вбиває військовополонених не має право на існування", - наголосила Кротевич.
- Нагадаємо, збройні сили РФ здійснили прицільний навмисний артилерійський обстріл виправної установи в населеному пункті Оленівка Донецької області, де утримувалися українські полонені
- Вбивство українських захисників в Оленівці – це свідомий акт тероризму, головною метою якого було приховати факти тотального розкрадання коштів, виділених на утримання військовополонених
- Представники Міжнародного комітету Червоного Хреста хочуть потрапити в колонію в Оленівці, де в результаті вчиненого росіянами теракту загинули українські військовополонені
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