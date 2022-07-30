Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Чекаємо офіційних даних від Генерального Штабу України про кількість загиблих та стан поранених в Оленівці. Може світ втомився від загибелі наших людей? Після цинічного вбивства військовополонених, світ не може просто дивитись й мовчати далі. Чекаємо рішучих дій від міжнародних організацій, чекаємо визнання Росії державою-терористом. Держава, яка вбиває військовополонених не має право на існування", - наголосила Кротевич.

Нагадаємо, збройні сили РФ здійснили прицільний навмисний артилерійський обстріл виправної установи в населеному пункті Оленівка Донецької області, де утримувалися українські полонені

Вбивство українських захисників в Оленівці – це свідомий акт тероризму, головною метою якого було приховати факти тотального розкрадання коштів, виділених на утримання військовополонених

Представники Міжнародного комітету Червоного Хреста хочуть потрапити в колонію в Оленівці, де в результаті вчиненого росіянами теракту загинули українські військовополонені

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