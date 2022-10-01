Держави, які все ще скептично налаштовані, мають переглянути позицію про членство України в НАТО, - Дмитро Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Україна розраховує на позитивну зміну позиції членів НАТО, які раніше скептично ставилися до її вступу в Альянс, адже "ситуація докорінно змінилась"
Про це стало відомо з етеру національного телемарафону "Єдині новини".
"Майбутнє євроатлантичного простору вирішується в Україні. Євроатлантична безпека неможлива без перемоги України", - заявив Кулеба.
Також він переконаний, що звернення України до НАТО змінює логіку та динаміку процесу євроатлантичної інтеграції України.
"Ситуація докорінно змінилася. І навіть держави, які все ще скептично налаштовані щодо членства України в НАТО, мають переглянути свою позицію за цих нових обставин", - наголосив міністр.
Окрім цього, Кулеба нагадав, що коли Україна раніше подала заявку на членство в ЄС, реакція деяких столиць, які були традиційно скептично налаштовані у цьому питанні, теж була вкрай стриманою.
"Але зрештою ця заявка змінила динаміку та логіку політичного процесу, і ми отримали статус кандидата на членство в ЄС. Нинішня заявка так само змінює логіку та динаміку процесу", - зауважив Кулеба.
- 30 вересня, Україна подала заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку.
- Литва, Латвія та Естонія підтримали надання Україні членства в Альянсі.
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- Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі висловилася на підтримку членства України в Північноатлантичному альянсі після подачі Києвом заявки на пришвидшений вступ.
- 1 жовтня Німеччина привітала рішення України подати заявку на вступ до НАТО. Однак наголосила, що рішення щодо прийняття до НАТО мають ухвалюватися всіма країнами-учасницями Альянсу.
- Також 1 жовтня глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель повідомив, що приєднання України до НАТО "не є основним питанням на теперішній момент", головне - продовжувати підтримку
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