Про це стало відомо з етеру національного телемарафону "Єдині новини".

"Майбутнє євроатлантичного простору вирішується в Україні. Євроатлантична безпека неможлива без перемоги України", - заявив Кулеба.

Також він переконаний, що звернення України до НАТО змінює логіку та динаміку процесу євроатлантичної інтеграції України.

"Ситуація докорінно змінилася. І навіть держави, які все ще скептично налаштовані щодо членства України в НАТО, мають переглянути свою позицію за цих нових обставин", - наголосив міністр.

Окрім цього, Кулеба нагадав, що коли Україна раніше подала заявку на членство в ЄС, реакція деяких столиць, які були традиційно скептично налаштовані у цьому питанні, теж була вкрай стриманою.

"Але зрештою ця заявка змінила динаміку та логіку політичного процесу, і ми отримали статус кандидата на членство в ЄС. Нинішня заявка так само змінює логіку та динаміку процесу", - зауважив Кулеба.

30 вересня, Україна подала заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку.

Литва, Латвія та Естонія підтримали надання Україні членства в Альянсі.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО не є частиною конфлікту, але надаватиме підтримку Україні, щоб вона могла відстоювати право на самооборону, закріплене в статуті ООН.

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі висловилася на підтримку членства України в Північноатлантичному альянсі після подачі Києвом заявки на пришвидшений вступ.

1 жовтня Німеччина привітала рішення України подати заявку на вступ до НАТО. Однак наголосила, що рішення щодо прийняття до НАТО мають ухвалюватися всіма країнами-учасницями Альянсу.

Також 1 жовтня глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель повідомив, що приєднання України до НАТО "не є основним питанням на теперішній момент", головне - продовжувати підтримку

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