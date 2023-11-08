Держдеп США назвав позицію Зеленського про недоречність виборів під час війни відповідною Конституції

Про це повідомляє Укрінформ.

"Важливо пам’ятати, що Україна перебуває в такому становищі, тому що Росія продовжує свою повномасштабну незаконну війну проти неї", - підкреслив Пател.

Він наголосив, що окупованими залишаються майже 20% території України, а десятки мільйонів громадян стали біженцями та тимчасово переміщеними особами. Він нагадав, що Росія продовжує кожного дня бомбардувати цивільну інфраструктуру по всій території країни.

Зважаючи на вище зазначені фактори, Пател заявив, що позиція президента України Володимира Зеленського щодо непроведення виборів під час воєнного стану «відповідає їхній Конституції», тому США віддані не лише підтримці України в її боротьбі проти агресії РФ, а й збереженню міцності демократії у воєнний час.

Під час вечірнього брифінгу 6 листопада Зеленський заявив: "Ми повинні визначитись, що зараз час оборони, час битви, від якої залежить доля держави й людей, а не час вкидів, яких від України очікує лише Росія. Я вважаю, що зараз вибори не на часі. І якщо потрібно поставити крапку в тій чи іншій політичній суперечці й далі працювати лише в єдності, то в державі є структури, які здатні ставити крапки й давати суспільству всі необхідні відповіді. Щоб не залишилося простору для конфліктів і чужої гри проти України".

Вибори в Україні під час війни