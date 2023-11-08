Держдеп США назвав позицію Зеленського про недоречність виборів під час війни відповідною Конституції
Під час пресбрифінгу 7 листопада у Вашингтоні заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател заявив, що позиція Зеленського щодо непроведення виборів під час війни відповідає Конституції України
Про це повідомляє Укрінформ.
"Важливо пам’ятати, що Україна перебуває в такому становищі, тому що Росія продовжує свою повномасштабну незаконну війну проти неї", - підкреслив Пател.
Він наголосив, що окупованими залишаються майже 20% території України, а десятки мільйонів громадян стали біженцями та тимчасово переміщеними особами. Він нагадав, що Росія продовжує кожного дня бомбардувати цивільну інфраструктуру по всій території країни.
Зважаючи на вище зазначені фактори, Пател заявив, що позиція президента України Володимира Зеленського щодо непроведення виборів під час воєнного стану «відповідає їхній Конституції», тому США віддані не лише підтримці України в її боротьбі проти агресії РФ, а й збереженню міцності демократії у воєнний час.
Під час вечірнього брифінгу 6 листопада Зеленський заявив: "Ми повинні визначитись, що зараз час оборони, час битви, від якої залежить доля держави й людей, а не час вкидів, яких від України очікує лише Росія. Я вважаю, що зараз вибори не на часі. І якщо потрібно поставити крапку в тій чи іншій політичній суперечці й далі працювати лише в єдності, то в державі є структури, які здатні ставити крапки й давати суспільству всі необхідні відповіді. Щоб не залишилося простору для конфліктів і чужої гри проти України".
Вибори в Україні під час війни
У травні очільник Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс заявляв про необхідність провести в Україні вільні та чесні вибори, попри війну. На це секретар Ради нацбезпеки й оборони України Данілов категорично відповів: "Жодних виборів, включно з президентськими й парламентськими, в Україні під час дії воєнного стану бути не може".
А 28 липня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що Конституція України не забороняє проведення виборів під час дії воєнного стану, але нині необхідно тримати баланс.
У серпні віцеспікер Ради Корнієнко сказав, що є щонайменше три категорії людей, які не зможуть узяти участь у виборах. Перша категорія — біженці. За словами Корнієнка, такої кількості інфраструктури, яка дасть змогу проголосувати всім охочим, за кордоном просто немає. Друга категорія — внутрішньо переміщені особи. Тут можуть виникнути проблеми з обліком і формуванням списків. Третя категорія — військові.
7 вересня секретар РНБО Данілов сказав, що Україна програє війну, якщо проведе вибори. "Я можу сказати: щойно агітатори зайдуть в окопи — ми програємо. Не може агітація бути в окопах, а наші люди перебувають в окопах. А завдання держави досить просте — забезпечити голосування кожного", — сказав він.
Водночас низка громадських організацій виступили проти виборів в Україні під час війни, зазначивши, що формальний акт голосування не дорівнює демократії. Також 81% опитаних КМІС виступили проти виборів під час дії правового режиму воєнного стану.
3 листопада нардепка Аліна Загоруйко заявила, що в Раді готуються до виборів після війни. Своєю чергою нардеп Федір Веніславський заявив, що в разі проведення виборів президента під час війни будуть підстави сумніватися в його легітимності.
6 листопада Володимир Зеленський заявив, що у воєнний час вкидати в суспільство обговорення виборів є "безвідповідальним та легковажним".
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