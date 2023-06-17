Держдеп США назвав "жахливою іронією" обстріл РФ Києва під час візиту лідерів з Африки
В США назвали "проявом жахливої іронії" те, що РФ обстріляла Київ під час візиту делегації з Африки
Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, передає Укрінформ.
Він зазначив, що представники країн Африки приїхали просувати мирну пропозицію, тому дії РФ є "жахливою іронією".
"Я б відзначив жахливу іронію того факту, що поки вони були в Києві, на українську столицю посипалося ще більше російських ракет",- заявив Блінкен.
Держсекретар наголосив, що США підтримують мирні ініціативи інших країн, але тільки ті, які мають на меті встановлення міцного миру.
"Але, як і в випадку з багатьма країнами, ми хочемо переконатися, що ніхто не підливає масла у вогонь, який розпалює Росія",- зауважив Блінкен.
Обстріл Києва під час візиту делегації ПАР
Відомо, що 16 червня в Україну прибув президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса. В Україні він хотів представити свій "мирний план" по завершенню війни в Україні.
Відомо, що свій візит до України африканська делегація розпочала з відвідування Бучі Київської області, аби на власні очі побачити наслідки звірств, які російські окупанти чинили на початку повномасштабного вторгнення в 2022 році.
Вранці, 16 червня, росіяни атакували столицю та Київщину "калібрами" з акваторії Чорного моря та балістичними ракетами і дронами.
Президенту ПАР довелось перечікувати ракетний обстріл в укритті в Києві, пише Reuters.
Сили протиповітряної оборони знищили 6 балістичних ракет, 6 "калібрів" та 2 БПЛА. В області внаслідок атаки пошкоджені приватні будинки та виникли пожежі. Також постраждали 7 людей.
За даними Reuters, під час атаки африканські лідери пішли в київський готель, щоб сховатися в бомбосховищі.
Речник президента ПАР спочатку спростував те ,що делегація чула сирени і вибухи, проте згодом сам Рамафоса визнав факт ракетної атаки.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.8
Купівля 36.8Продаж 37.37
-
EUR
Купівля 40.14Продаж 40.89
- Актуальне
- Важливе