Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, передає Укрінформ.

Він зазначив, що представники країн Африки приїхали просувати мирну пропозицію, тому дії РФ є "жахливою іронією".

"Я б відзначив жахливу іронію того факту, що поки вони були в Києві, на українську столицю посипалося ще більше російських ракет",- заявив Блінкен.

Держсекретар наголосив, що США підтримують мирні ініціативи інших країн, але тільки ті, які мають на меті встановлення міцного миру.

"Але, як і в випадку з багатьма країнами, ми хочемо переконатися, що ніхто не підливає масла у вогонь, який розпалює Росія",- зауважив Блінкен.

Обстріл Києва під час візиту делегації ПАР

Відомо, що 16 червня в Україну прибув президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса. В Україні він хотів представити свій "мирний план" по завершенню війни в Україні.

Відомо, що свій візит до України африканська делегація розпочала з відвідування Бучі Київської області, аби на власні очі побачити наслідки звірств, які російські окупанти чинили на початку повномасштабного вторгнення в 2022 році.

Вранці, 16 червня, росіяни атакували столицю та Київщину "калібрами" з акваторії Чорного моря та балістичними ракетами і дронами.

Президенту ПАР довелось перечікувати ракетний обстріл в укритті в Києві, пише Reuters.

Сили протиповітряної оборони знищили 6 балістичних ракет, 6 "калібрів" та 2 БПЛА. В області внаслідок атаки пошкоджені приватні будинки та виникли пожежі. Також постраждали 7 людей.

За даними Reuters, під час атаки африканські лідери пішли в київський готель, щоб сховатися в бомбосховищі.

Речник президента ПАР спочатку спростував те ,що делегація чула сирени і вибухи, проте згодом сам Рамафоса визнав факт ракетної атаки.