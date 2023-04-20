Держдума РФ надала найманцям ПВК Вагнера та бойовикам "Л/ДНР" статус ветеранів
Ветеранами стануть найманці ПВК Вагнера та бойовики "Л/ДНР", а також колаборанти з тимчасово окупованих територій Запоріжжя та Херсонщини
Про це повідомляється на сайті Держдуми Росії, а також у пропагандистських медіа.
Держдума Росії одразу у другому та третьому читанні ухвалила закон про надання статусу ветеранів бойовиків та терористів ПВК Вагнера та незаконних збройних формувань "ДНР" та "ЛНР", які воювали проти України ще з 2014 року.
Про ПВК Вагнера та інші незаконні — навіть за законами агресора — озброєні формування в законі не згадується. Але статус ветерана отримають "особи, які уклали контракт або мають інші правовідносини з організаціями, що сприяють виконанню завдань" армії агресора.
Це стосується і місцевих колабораціоністів окупованих районів Херсонщини та Запоріжжя, але лише з 30 вересня 2022 року.
- Нагадаємо, напередодні в ISW повідомили, що очільник вагнерівців Пригожин повертає прихильність Путіна на тлі невдач армії РФ.
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