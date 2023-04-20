Про це повідомляється на сайті Держдуми Росії, а також у пропагандистських медіа.

Держдума Росії одразу у другому та третьому читанні ухвалила закон про надання статусу ветеранів бойовиків та терористів ПВК Вагнера та незаконних збройних формувань "ДНР" та "ЛНР", які воювали проти України ще з 2014 року.

Про ПВК Вагнера та інші незаконні — навіть за законами агресора — озброєні формування в законі не згадується. Але статус ветерана отримають "особи, які уклали контракт або мають інші правовідносини з організаціями, що сприяють виконанню завдань" армії агресора.

Це стосується і місцевих колабораціоністів окупованих районів Херсонщини та Запоріжжя, але лише з 30 вересня 2022 року.