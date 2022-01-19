Держсекретар Блінкен дав зрозуміти, що у Білому домі не підтримують переслідування Порошенка

Про це він заявив в інтерв’ю Мирославі Гонгадзе, передає Голос Америки.



Журналістка запитала: "Поряд з нашею будівлею, де ми зараз сидимо, відбувалось судове слухання стосовно Порошенка. Йому висунуті звинувачення у держзраді. Дехто каже, що ці звинувачення політично вмотивовані. Як ви думаєте, чи ці звинувачення і цей процес зараз правильний?"



На що Блінкен відповів: "Я не можу коментувати деталі цієї справи, я можу сказати: дуже важливо, щоб у будь-яких справах – у цій справі чи іншій – було забезпечене незалежне судочинство, верховенство права. Як ми кажемо без страху і докору. Не може бути фаворитів і переслідуваних. Щоб це були рівні правила для всіх".



"Крім того, зараз час, коли надзвичайно важлива національна єдність - з огляду на загрози, які походять від Росії. І один з методів, які впроваджує Росія – це створення розбрату, відволікання уваги. І важливо, щоб українці цьому опиралися. Щоб вони відповідали на виклики, які створює Росія, і були єдиною об’єднаною країною, яка має надзвичайне майбутнє. Яке підтримують Сполучені Штати Америки", - сказав Держсекретар США.



Під час брифінгу з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, він закликав українську владу і політиків уникати будь-яких дій, які грають на руку Москві.



"Україна повинна уникати будь-яких дій, які допоможуть цинічним зусиллям Росії. Не дозволяйте Москві розділити вас. Це означає, що лідери всередині українського уряду та за його межами повинні відкинути свої розбіжності на користь спільного національного інтересу і працювати разом, щоб підготуватися до важких днів", - наголосив Блінкен.

Нагадаємо, вранці 19 січня Ентоні Блінкен прибув до Києва. Він провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Сторони обмінялися думками щодо безпекової ситуації навколо України та кроків, що здійснюються в межах наявних переговорних форматів, а також інших модальностей політико-дипломатичного врегулювання.

19 січня Печерський райсуд Києва обрав, лідеру "ЄС" Петру Порошенку запобіжний захід у справі про державну зраду у вигляді особистого зобов'язання.

Прихильники Порошенка провели акцію під Офісом президента.