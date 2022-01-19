Під Офісом президента закінчилась акція прихильників Порошенка

Про це передає Еспресо.TV.



За словами кореспондентки телеканалу Еспресо Валерії Пашко, адвокати планують подати апеляцію на запобіжний захід Порошенку. Вона додала, що п'ятий президент не може їхати закордон та покидати межі Києва та області, поки не повідомить слідчому.



Пашко додала, що прихильники вирушили на Банкову - до Офісу президента



"Донести меседж, що не варто, на їхню думку, переслідувати опозицію", - сказала журналістка.



Згодом, колона прихильників Порошенка прибула до ОПУ.



Активісти вимагали дострокових виборів. Також вони скандували "Зелю геть".



Учасники мітингу на Банковій співали гімн України.



Близько 17:00 акція закінчилась підпалом фаєрів.





Нагадаємо, 20 грудня 2021 року ДБР оголосило Петру Порошенку підозру в державній зраді у справі про постачання вугілля із тимчасово окупованих Росією територій Луганщини і Донеччини. У цій справі також оголошена підозра лідеру ОПЗЖ Віктору Медведчуку.

6 січня Печерський районний суд Києва заарештував майно та активи Петра Порошенка у справі про держзраду.

17 січня Порошенко прилетів до України. З аеропорту він поїхав до Печерського райсуду Києва, де на 11:00 було заплановано засідання з обрання йому запобіжного заходу в кримінальній справі про державну зраду.

Печерський районний суд не обрав запобіжний захід для п’ятого президента України Петра Порошенка у справі щодо державної зради. Засідання перенесли на 19 січня.

Печерський райсуд Києва обрав, лідеру "ЄС" Петру Порошенку запобіжний захід у справі про державну зраду у вигляді особистого зобов'язання.