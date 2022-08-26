"Дешева пародія, де режисерами є ФСБ": екскомандир полку "Азов" Жорін про суд над полоненими азовцями

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Я не думаю, що Росії є ще сенс гратися в справжні речі та доказові бази. Вони точно не будуть влаштовувати суди, які хоча б трішки нагадували чесне судочинство, не говорячи вже про міжнародне право", - пояснив Жорін.

Екскомандир полку "Азов" наголосив, що суд над полоненими азовцями абсолютно суперечить всім нормам судочинства

"Вони влаштовують погану пародію, режисерами якої є ФСБ. Саме ФСБ буде вказувати кому виходити, що робити та говорити. Я дуже сумніваюсь, що на цьому судилищі буде хоч одна людина, яка не буде відфільтрована ФСБ. Скоріше за все там будуть люди, яких будуть називати журналістами. Однак ми прекрасно розуміємо, ким насправді є ці люди", - додав він.

16 травня з Азовсталі в Маріуполі евакуювали військовослужбовців в окуповані Новоазовськ та Оленівку.

17 травня перша заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що операція з порятунку захисників Азовсталі триватиме до їхнього повернення додому.

29 липня росіяни обстріляли з артилерії в'язницю в Оленівці, де тримали українських полонених.

2 серпня американські експерти підтвердили, що українських військовополонених в Оленівці підірвали росіяни.

6 серпня міськрада Маріуполя повідомила, що на сцені маріупольської камерної філармонії російські окупанти збирають тюремні клітки.

11 серпня мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що російські окупанти, імовірно, проведуть показовий суд над захисниками Маріуполя на День Незалежності України

19 серпня стало відомо, що на День Незалежності України в Маріуполі РФ планувала здійснити показове "судилище" над полоненими азовцями та звинуватити в цьому українців

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb