Про це інформує Європейська Правда з посиланям на інтервʼю Шимоніте для Newsweek.



"Є думки, що, можливо, ще зарано, що це не за правилами, що це також суперечить підходу до Західних Балкан. І я вважаю, це жалюгідно. У цьому процесі однаково важливими є і Західні Балкани, і Східне партнерство", — заявила Шимоніте.



Вона також зазначає, що підтримка членства України в ЄС є як стратегічним рішенням, так і моральним боргом.



"Ми бачимо, як люди фактично помирають за цінності, які закріплені в європейському законодавстві. Я знаю, що для багатьох країн це здається досить дивним, бо країна перебуває у стані війни. І ви запускаєте процес, з яким країна, можливо, не впорається, бо має більш невідкладні справи", - сказала премʼєрка Литви.



Проте Шимоніте наголосила, що статус кандидата — це не те саме, що повноправне членство. За її словами, на початок переговорів з цього приводу може піти ще багато років.



Нагадаємо, 13 червня у Литві купили ще 4 безпілотники для України

У Вільнюсі 10 червня відповіли на погрозу Росії "скасувати" незалежність Литви

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb