Деякі країни вважають, що Україні ще зарано в ЄС, - премʼєрка Литви
Премʼєр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте підтвердила, що в Євросоюзі поки не досягли єдиного консенсусу щодо членства України в ЄС
Про це інформує Європейська Правда з посиланям на інтервʼю Шимоніте для Newsweek.
"Є думки, що, можливо, ще зарано, що це не за правилами, що це також суперечить підходу до Західних Балкан. І я вважаю, це жалюгідно. У цьому процесі однаково важливими є і Західні Балкани, і Східне партнерство", — заявила Шимоніте.
Вона також зазначає, що підтримка членства України в ЄС є як стратегічним рішенням, так і моральним боргом.
"Ми бачимо, як люди фактично помирають за цінності, які закріплені в європейському законодавстві. Я знаю, що для багатьох країн це здається досить дивним, бо країна перебуває у стані війни. І ви запускаєте процес, з яким країна, можливо, не впорається, бо має більш невідкладні справи", - сказала премʼєрка Литви.
Проте Шимоніте наголосила, що статус кандидата — це не те саме, що повноправне членство. За її словами, на початок переговорів з цього приводу може піти ще багато років.
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