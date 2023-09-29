Дії Сил оборони навколо Бахмута є надзвичайно важливими й потужними, - Згурець
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець прокоментував дії Збройних Сил України навколо Бахмута на Донеччині, зазначивши, що вони є надзвичайно важливими й потужними
Про це він розповів у етері телеканалу "Еспресо".
"Дії навколо Бахмута і зокрема на південному напрямку є надзвичайно важливими й потужними, з огляду на ту тактику і стратегію, яку обрала українська сторона щодо дій на цій лінії фронту. Загалом ми можемо сказати про те, що дійсно зараз наші підрозділи після того, як вибили противника з Кліщіївки й Андріївки продовжують тиск на нього. Лінія оборони посунулася до залізниці, а на деяких напрямках - за залізницю, яку ворог має намір утримувати", - зазначив аналітик.
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Згурець додав, що те, що на декількох ділянках українські війська переходять за залізницю і далі продовжують тиск - говорить про те, що потенціал наших наступальних штурмових підрозділів і артилерії є надзвичайно ефективним.
"Яке це має значення? Насамперед ми говоримо про те, що це з одного боку, після того, як ми зачистили Андріївку, це створює далі можливості для наступних дій з півночі на Курдюмівку, яка є більшим населеним пунктом, у порівнянні з Кліщіївкою й Андріївкою. І цей населений пункт Курдюмівка залишається під тиском з 2 напрямків. Далі починається ця рокадна дорога від Бахмуту до Горлівки, яка забезпечує російське угрупування і, де ворог частину своїх сил розмістив за цією рокадною дорогою", - зазначив він.
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Згурець вважає, що в будь-якому разі дії української армії на цьому напрямку є досить потужними, про що свідчать історії в російських пабліках.
"Ну і це створює також умови для того, щоб ворог і далі підкидав сюди свої резерви, щоб наша артилерія знищувала їх і ворог не міг перекидати її на інші напрямки, де потребує посилення живою силою", - наголосив він.
- 15 вересня українські війська взяли під контроль села Кліщіївка та Андріївка на південь від Бахмута.
- 18 вересня командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав позиції бригад та батальйонів, які звільнили населені пункти Кліщіївка та Андріївка на Бахмутському напрямку.
- 24 вересня речник Східного напрямку Ілля Євлаш повідомив, що ЗСУ узяли під вогневий контроль трасу Бахмут - Горлівка, яку окупанти використовують для логістики.
- Пізніше пресофіцер артбригади розповів, як противник змінив логістику на Бахмутському напрямку.
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