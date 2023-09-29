Дії Сил оборони навколо Бахмута є надзвичайно важливими й потужними, - Згурець

Про це він розповів у етері телеканалу "Еспресо".

"Дії навколо Бахмута і зокрема на південному напрямку є надзвичайно важливими й потужними, з огляду на ту тактику і стратегію, яку обрала українська сторона щодо дій на цій лінії фронту. Загалом ми можемо сказати про те, що дійсно зараз наші підрозділи після того, як вибили противника з Кліщіївки й Андріївки продовжують тиск на нього. Лінія оборони посунулася до залізниці, а на деяких напрямках - за залізницю, яку ворог має намір утримувати", - зазначив аналітик.

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Згурець додав, що те, що на декількох ділянках українські війська переходять за залізницю і далі продовжують тиск - говорить про те, що потенціал наших наступальних штурмових підрозділів і артилерії є надзвичайно ефективним.

"Яке це має значення? Насамперед ми говоримо про те, що це з одного боку, після того, як ми зачистили Андріївку, це створює далі можливості для наступних дій з півночі на Курдюмівку, яка є більшим населеним пунктом, у порівнянні з Кліщіївкою й Андріївкою. І цей населений пункт Курдюмівка залишається під тиском з 2 напрямків. Далі починається ця рокадна дорога від Бахмуту до Горлівки, яка забезпечує російське угрупування і, де ворог частину своїх сил розмістив за цією рокадною дорогою", - зазначив він.

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Згурець вважає, що в будь-якому разі дії української армії на цьому напрямку є досить потужними, про що свідчать історії в російських пабліках.

"Ну і це створює також умови для того, щоб ворог і далі підкидав сюди свої резерви, щоб наша артилерія знищувала їх і ворог не міг перекидати її на інші напрямки, де потребує посилення живою силою", - наголосив він.