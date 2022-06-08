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Дім "Дукат" і фонд Притули проведуть аукціон картин про війну РФ проти України: гроші підуть на безпілотники для ЗСУ

8 червня, 2022 середа
13:55
війна з Росією Сергій Притула

Аукціонний дім "Дукат" і фонд Сергія Притули виставлять на торги 10 картин про війну РФ проти України, а кошти підуть на БПЛА для ЗСУ

Про це повідомили в Музеї перемоги України.

"Аукціонний дім за підтримки Благодійного фонду Сергія Притули проводить аукціон колекції картин сучасних українських художників на мотиви російсько-української війни. 100% виручених коштів будуть переказані на рахунки Благодійного фонду Сергія Притули для закупівлі 50 БПЛА "Валькірія" українського виробництва. Нові власники картин зможуть стати учасниками міжнародних виставок та створення Музею Перемоги України", - ідеться в заяві.

Ацукціон триватиме 8-15 червня на платформі аукціонного дому "Дукат". Усі картини - подарунки художників, їхніх родин або колекціонерів, що дає змогу перерахувати всі гроші на допомогу військовим на Сході та Півдні України.

В аукціоні може взяти участь будь-хто, запропонувавши свою вартість картин або картини. Аукціонний дім готовий продати всю колекцію одній людині.

Роботи спеціально зібрали дім "Дукат", колекціонери Дар’єю Добріян та Ігор Понамарчук. Мінімальна оцінена вартість всієї колекції становить $300 тис. Під кожною з робіт на сайті вказана стартова ціна торгів. Правила аукціону можна прочитати тут.

Увечері 15 червня у прямому ефірі відбудеться фінал аукціону відбуватиметься у прямому ефірі. Переможців оголосять у соцмережах Сергія Притули та його благодійного фонду.

"Деякі роботи з колекції були створені за лічені дні до початку повномасштабного наступу росії або ж написані у перші дні під впливом трагічних подій. Владислав Шерешевский закінчив своє полотно Smoke on the water за день до потоплення крейсера "Москва". Свіжа картина Матвія Вайсберга "Янгол ЗСУ" закінчена буквально за пару тижнів до аукціону", - зауважили в музеї.

На аукціон виставлять такі картини:

  • Smoke on the water Владислава Шерезевського (2022 рік);
  • "Морський бій" Павла Макова (2016 рік);
  • "Тривожна мандрівка" Олександра Ройтбурда (2018 рік);
  • "ВиПерДос" Леся Подеревянського (2019 рік);
  • "Янгол ЗСУ" Матвія Вайсберга (2022 рік);
  • In borsch we trust Олени Грозовської (2022 рік);
  • "Чаша" (із серії "Сила пам'яті") Катерини Лісової (2022 рік);
  • "Концерт у пеклі" Олександра Сая (2022 рік);
  • "Конструктор" Якова Гніздовського (1967 рік);
  • "Повітряна тривога" Сергія Захарова (2022 рік).

5 травня на благодійному аукціоні продали за $500 тис. картину Маріїї Примаченко "Квітки виросли коло четвертого енергоблоку", яка вціліла у зруйнованому росіянами музеї. Гроші передали на ЗСУ.

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