"Динамо" - "Барселона": де та коли дивитись матч Ліги чемпіонів
Сьогодні, 2 листопада, у 4-му турі групового етапу Ліги чемпіонів київське "Динамо" зіграє проти "Барселони"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Динамо" зустрінеться з "Барселоною" у Києві. Після першого кола команда Луческу з 1 очком опустилося на четверте місце в турнірній таблиці групи E. Каталонці мають 3 пункти та йдуть третіми. Лідирує німецька "Баварія" з 9 балами, португальська "Бенфіка" набрала 4 очка та займає другу позицію.
Стартовий свисток зустрічі пролунає о 22:00. Пряма трансляція на медіасервісі Megogo.
Ліга чемпіонів
4-й тур
2 листопада
"Динамо" (Україна) - "Барселона" (Іспанія)
Київ, стадіон "НСК Олімпійський"
Початок о 22:00
Пряма трансляція на Megogo
Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію матчу
- Нагадаємо, 28 жовтня "Барселона" відправила Рональда Кумана у відставку з посади головного тренера.
- "Барселона" призначив виконувачем обов'язків головного тренера Серхі Бархуана.
- 31 жовтня стало відомо, що захисник "Динамо" Віталій Миколенко через травму пропустить матч Ліги чемпіонів проти іспанської "Барселони".
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