Дипломат розповів про головну інтригу саміту БРІКС

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Росія вже неспроможна формувати порядок денний. Після падіння її космічної станції, РФ вже продемонструвала свою неспроможність у ключових сферах. Російська армія вже давно не є другою у світі, а космос вони втратили. Міфи, на яких трималася ця імперія, вже впали. Китай буде домінувати на майданчику БРІКС. Інтрига полягає в тому, чи відбудеться розширення БРІКС за рахунок послідовників Китаю?"- зауважив Осипенко.

За словами дипломата, Китай з 2013 року працював з багатьма країнами у різних регіонах.

"Від Азійсько-Тихоокеанського до Африканських регіонів, формуючи своїх послідовників, а зараз китайці просувають їх у різні організації. Таким чином збільшуючи свій міжнародний вплив. На попередніх засіданнях Індія була проти розширення БРІКС, але Китаю все ж таки вдасться протягнути деяких членів й розширити БРІКС", - припустив Осипенко.

Що відомо про саміт БРІКС

Він пройде із 22 по 24 серпня. Очікується, що на саміті будуть присутні лідери інших членів економічного блоку БРІКС – президент Південної Африки Сиріл Рамафоса, лідер Китаю Сі Цзіньпін, президент Бразилії Луїс Лула да Сілва та прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді.

У середині квітня у ПАР наголошували, що ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна, виданий судом у Гаазі, встромляє їм палиці в колеса напередодні саміту БРІКС у серпні.

1 травня влада Південно-Африканська Республіка неформально попередила РФ, що буде змушена заарештувати російського диктатора Путіна за ордером МКС, якщо він прилетить до країни на саміт БРІКС.

Наприкінці травня у ПАР заявили, що не скасовуватимуть рішень МКС, але нададуть дипломатичний імунітет учасникам саміту країн БРІКС у серпні.

А 14 липня Сиріл Рамафоса казав, що Путін особисто відвідає саміт БРІКС. А згодом президент ПАР Рамафоса заявив, що Кремль погрожував йому війною, якщо Путіна арештують під час саміту БРІКС.

Вже 19 липня стало відомо, що Путін відмовився летіти на саміт БРІКС до ПАР через те, що його можуть там арештувати на вимогУ МКС. Росію фізично представлятиме голова МЗС Сергій Лавров. Путін візьме участь онлайн. У Держдепі США назвали його "міжнародним ізгоєм".

Згодом стало відомо, що лідер Китаю Сі Цзіньпін особисто візьме участь у зустрічі лідерів країн БРІКС у ПАР.

21 серпня CNN писало, що неявка російського диктатора Володимира Путіна на саміт БРІКС свідчить про ізоляцію Росії та звуження горизонтів лідера РФ