Дисоціативний розлад: у МЗС України висміяли претензії Лаврова через "злив" розмови Путіна та Макрона
У Міністерстві закордонних справ України назвали претензії РФ до Франції через оприлюднення змісту розмови Володимира Путіна та Емманюеля Макрона дисоціативним розладом
Про це написав речник МЗС України Олег Ніколенко у facebook.
За його словами очільник МЗС РФ Сергій Лавров згадав про дипломатичну етику, коментуючи оприлюднення змісту розмови лідера Франції Емманюеля Макрона та президента Росії Володимира Путіна напередодні повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, але забув згадати про схожий "злив" РФ у 2021 році.
"Його відомство в листопаді 2021 року оприлюднило конфіденційну переписку міністрів закордонних справ Німеччини та Франції в контексті діяльності Нормандського формату. Як ви розумієте, дозвіл на це вони не давали. Ось і виходить такий собі дисоціативний розлад в російській дипломатії. Кажуть одне, а роблять інше", - констатував Ніколенко.
- 26 червня було оприлюднено перші деталі розмови Емманюеля Макрона та Володимира Путіна, яка відбулася 20 лютого.
- 5 липня американське видання Politico проаналізувало фільм та дійшло висновку, що одноосібна зовнішня політика Макрона щодо РФ виявилася провальною.
- 6 липня Лавров заявив, що Париж порушив дипломатичну етику, оприлюднивши зміст розмови та Франції Макрона та Путіна, яка відбулася 20 лютого 2022 року.
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