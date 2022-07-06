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Дисоціативний розлад: у МЗС України висміяли претензії Лаврова через "злив" розмови Путіна та Макрона

6 липня, 2022 середа
17:51
Світ Сергій Лавров

У Міністерстві закордонних справ України назвали претензії РФ до Франції через оприлюднення змісту розмови Володимира Путіна та Емманюеля Макрона дисоціативним розладом

Про це написав речник МЗС України Олег Ніколенко у facebook

За його словами очільник МЗС РФ Сергій Лавров згадав про дипломатичну етику, коментуючи оприлюднення змісту розмови лідера Франції Емманюеля Макрона та президента Росії Володимира Путіна напередодні повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, але забув згадати про схожий "злив" РФ у 2021 році.  

"Його відомство в листопаді 2021 року оприлюднило конфіденційну переписку міністрів закордонних справ Німеччини та Франції в контексті діяльності Нормандського формату. Як ви розумієте, дозвіл на це вони не давали. Ось і виходить такий собі дисоціативний розлад в російській дипломатії. Кажуть одне, а роблять інше", - констатував Ніколенко. 

  • 26 червня було оприлюднено перші деталі розмови Емманюеля Макрона та Володимира Путіна, яка відбулася 20 лютого. 
  • 5 липня американське видання Politico проаналізувало фільм та дійшло висновку, що одноосібна зовнішня політика Макрона щодо РФ виявилася провальною.  
  • 6 липня Лавров заявив, що Париж порушив дипломатичну етику, оприлюднивши зміст розмови та Франції Макрона та Путіна, яка відбулася 20 лютого 2022 року. 

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Росія
Франція
Володимир Путін
МЗС України
Еммануель Макрон
Нормандський формат
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