Про це в ефірі Еспресо заявила юристка Регіонального центру прав людини Катерина Рашевська.

"Ми говоримо про сотні тисяч дітей від початку повномасштабного вторгнення. Ми зазвичай оперували цифрою у 260 тис. дітей, але через події у Запорізькій області - це значно більша цифра. Переміщення здійснювалося до 57 суб'єктів РФ - наразі частина дітей залишається там. Також до окупованого Криму, на окуповану Донеччину і Луганщину і треба особливо звернути увагу, на територію Білорусі. Наразі діти з окупованої частини Запорізької області вивозяться також на територію Білорусі", - розповіла вона.

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