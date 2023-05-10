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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Дітей з окупованої частини Запорізької області вивозять, зокрема, до Білорусі, - юристка Рашевська
Ексклюзив

Дітей з окупованої частини Запорізької області вивозять, зокрема, до Білорусі, - юристка Рашевська

10 травня, 2023 середа
12:45
Війна з Росією депортація дітей з окупованих теріторій в Росію

Білорусь залучена до викрадення росіянами українських дітей, туди їх вивозять - зараз на білоруську територію переміщують дітей з Запорізької області

Про це в ефірі Еспресо заявила юристка Регіонального центру прав людини Катерина Рашевська.

"Ми говоримо про сотні тисяч дітей від початку повномасштабного вторгнення. Ми зазвичай оперували цифрою у 260 тис. дітей, але через події у Запорізькій області - це значно більша цифра. Переміщення здійснювалося до 57 суб'єктів РФ - наразі частина дітей залишається там. Також до окупованого Криму, на окуповану Донеччину і Луганщину і треба особливо звернути увагу, на територію Білорусі. Наразі діти з окупованої частини Запорізької області вивозяться також на територію Білорусі", -  розповіла вона.

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Білорусь
Олександр Лукашенко
злочини проти людства
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