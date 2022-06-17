Дивиться новини, яким довіряє: Зеленський записав відеозвернення, де фоном грала музика до заставки каналу "Еспресо", - Княжицький
Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення до українців, у якому фоном грала музика до заставки телеканалу "Еспресо"
Про це повідомив нардеп Микола Княжицький у фейсбук.
"Це короткий фрагмент із звернення Володимира Зеленського. Чути, що у кімнаті дивляться Еспресо ТВ. Грає фоном унікальна музика до заставки телеканалу", - написав він.
За його словами, Еспресо сьогодні - одне з небагатьох якісних телевізійних медіа, яке без жодної політичної пропаганди розповідає про війну. Разом з тим Еспресо - патріотичний телеканал і був таким завжди. Він вийшов в ефір у перші дні Майдану. І це був єдиний телеканал, на якому усі фракції парламенту мали змогу розповідати про власні позиції і погляди, окрім ОПЗЖ.
Наразі з Еспресо співпрацюють професійні журналісти і аналітики Віталій Портников, Антін Борковський, Микола Вересень, Ірина Коваль, Василь Зима, Юрій Фізер, Христина Яцків, Єгор Чечеринда, Анна Валевська, Сергій Руденко, Сергій Згурець, Андрій Яніцький і десятки інших.
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"Хтось у владі вирішив чомусь заборонити незаконно Еспресо транслювати програми у наземному мовленні T2. Звичайно Володимир Зеленський знає про це , але сам дивиться новини, які можуть не подобатися, але яким довіряєш", - наголосив Княжицький.
Нардеп закликав українців підписати петицію Кабміну про відновлення мовлення телеканалу "Еспресо" у Т2.
"Ви, як і президент Зеленський знаходите улюблений канал на YouTube, на інших ресурсах інтернету, у кабелі і на супутнику. Але є багато співгромадян, у яких немає такої можливості. У коментарях посилання на петицію Кабміну про відновлення мовлення телеканалу "Еспресо" у Т2. Підпишіть , будь-ласка петицію, якщо Ви ще цього не зробили. Попросіть про підпис ваших друзів і знайомих", - зазначив він.
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