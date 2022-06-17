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Дивиться новини, яким довіряє: Зеленський записав відеозвернення, де фоном грала музика до заставки каналу "Еспресо", - Княжицький

17 червня, 2022 п'ятниця
09:36
Суспільство Зеленський

Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення до українців, у якому фоном грала музика до заставки телеканалу "Еспресо"

Про це повідомив нардеп Микола Княжицький у фейсбук.

"Це короткий фрагмент із звернення Володимира Зеленського. Чути, що у кімнаті дивляться Еспресо ТВ. Грає фоном унікальна музика до заставки телеканалу", - написав він.

За його словами, Еспресо сьогодні - одне з небагатьох якісних телевізійних медіа, яке без жодної політичної пропаганди розповідає про війну. Разом з тим Еспресо - патріотичний телеканал і був таким завжди. Він вийшов в ефір у перші дні Майдану. І це був єдиний телеканал, на якому усі фракції парламенту мали змогу розповідати про власні позиції і погляди, окрім ОПЗЖ.

Наразі з Еспресо співпрацюють професійні журналісти і аналітики Віталій Портников, Антін Борковський, Микола Вересень, Ірина Коваль, Василь Зима, Юрій Фізер, Христина Яцків, Єгор Чечеринда, Анна Валевська, Сергій Руденко, Сергій Згурець, Андрій Яніцький і десятки інших.

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"Хтось у владі вирішив чомусь заборонити незаконно Еспресо транслювати програми у наземному мовленні T2. Звичайно Володимир Зеленський знає про це , але сам дивиться новини, які можуть не подобатися, але яким довіряєш", - наголосив Княжицький. 

Нардеп закликав українців підписати петицію Кабміну про відновлення мовлення телеканалу "Еспресо" у Т2.

"Ви, як і президент Зеленський знаходите улюблений канал на YouTube, на інших ресурсах інтернету, у кабелі і на супутнику. Але є багато співгромадян, у яких немає такої можливості. У коментарях посилання на петицію Кабміну про відновлення мовлення телеканалу "Еспресо" у Т2. Підпишіть , будь-ласка петицію, якщо Ви ще цього не зробили. Попросіть про підпис ваших друзів і знайомих", - зазначив він.

  • 4 квітня Концерн РРТ вимкнув Еспресо, Прямий та 5 канал із цифрового ефіру. Телеканали звернулися до президента, РНБО, СБУ, Міноборони і Нацради з питань телебачення та радіомовлення з листами щодо відключення мовлення. Телеканали вимагають від Концерну РРТ відновити мовлення каналів.
  • Співробітники Еспресо, Прямого і 5 каналу звернулися до президента України Володимира Зеленського з проханням звернути увагу на вимкнення держконцерном РРТ їхнього мовлення у цифровій мережі Т2. При цьому журналісти наголосили на незаконності, необґрунтованості та антиконституційності дій держконцерну.
  • Секретар РНБО Олексій Данілов у ефірі спільного телемарафону заявив, що Еспресо, Прямий і 5 канал нібито "вирішили робити власне шоу і можуть повертатися на марафон", але журналісти спростували його слова, назвавши їх неправдивими. Колективи каналів нагадали, що зверталися до РНБО та Нацради з питань телерадіомовлення щодо долучення їх до телемарафону. Зокрема 19 березня "Вільні медіа" звернулися до Нацради, РНБО та Мінкульта з проханням надати 5 каналу та Прямому ефірний час у національному марафоні та включити їх до редакційної групи і отримали від міністра і голови Нацради підтвердження щодо виділення часових проміжків із 23 березня. Проте цього так і не сталося.
  • Держспецзв'язку заявила, що Еспресо вимкнули з цифрового ефіру на виконання рішення РНБО.
  • Згодом радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, заявив, що канали з так званого пулу Петра Порошенка (5 канал, Прямий та Еспресо) вимкнули з цифрового ефіру, тому що частково вони транслювали П. Порошенка, це нібито несе шкоду через "нарцисизм" п'ятого президента.

    Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Микола Княжицький
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Еспресо Т2
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