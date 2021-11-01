"Дія" тестує генерування COVID-сертифікатів на підставі ПЛР-тесту

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.



Функція доступна для українців, які зробили ПЛР-тест у одній з цих лабораторій: ДІЛА, Ескулаб, Дніпролаб, Смартлаб.



"Якщо ви за останні 72 години зробили ПЛР-тест в цих лабораторіях, то тестуйте, як генерується сертифікат, і надсилайте свій фідбек. Реєстрація - за посиланням", - написав Федоров.



Після завершення бета-тестування генерування таких сертифікатів буде доступна на основі тестів з інших лабораторій.



"Тільки не забувайте оновлювати "Дію"", - додав Федоров.



Нагадаємо, українці за останні чотири дні згенерували у застосунку "Дія" 1 млн сертифікатів.