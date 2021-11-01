"Дія" тестує генерування COVID-сертифікатів на підставі ПЛР-тесту
Застосунок "Дія" запустив реєстрацію на бета-тестування COVID-сертифікатів на підставі ПЛР-тестів
Про це повідомляє міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Функція доступна для українців, які зробили ПЛР-тест у одній з цих лабораторій: ДІЛА, Ескулаб, Дніпролаб, Смартлаб.
"Якщо ви за останні 72 години зробили ПЛР-тест в цих лабораторіях, то тестуйте, як генерується сертифікат, і надсилайте свій фідбек. Реєстрація - за посиланням", - написав Федоров.
Після завершення бета-тестування генерування таких сертифікатів буде доступна на основі тестів з інших лабораторій.
"Тільки не забувайте оновлювати "Дію"", - додав Федоров.
- Нагадаємо, українці за останні чотири дні згенерували у застосунку "Дія" 1 млн сертифікатів.
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