Для Каховської ГЕС технічної загрози немає, - мер Нової Каховки Коваленко
Володимир Коваленко, міський голова Нової Каховки повідомив, що за інформацією від директора Каховської ГЕС зараз мають місце типові проблеми весняного сезону з надлишками води, які скидаються по каскадах водосховищ, а технічних проблем на ГЕС немає
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Інформацію мені надав директор Каховської ГЕС, Олег Пащенко, який сказав, що технічної загрози ГЕС на сьогодні немає ніякої. Є проблеми типові для цього періоду. Скид води, який зараз відбувається, час від часу це звичайне буття нашої громади. Були колись і затопи, що у літньому театрі можна було підпливти на човні прямо до балкона. Тому шандори (рухома конструкція, якою частково чи повністю перекривають або відкривають водопропускні отвори – Ред.) відкриті, як сказано директором, бо занадто багато було води. Там є рівень 16м 40см, який повинен бути у Каховському водосховищі й все, що більше скидається" - пояснив міський голова.
Володимир Коваленко зазначив, що він живе у Новій Каховці вже 40 років, і час від часу такі речі відбуваються. До речі, під такі надлишкові води була спроєктована Каховська ГЕС-2, яка повинна була використовувати надлишкову воду у повеневі весняні періоди.
"Те, що мені відомо у розмові з директором ГЕС, то це надлишкова вода Каховського водосховища, яка по каскаду скидається до Київського водосховища і далі іде по каскаду до всього дніпровського простору"- прокоментував мер міста.
Коваленко додав щодо ремонту Каховської ГЕС, за словами директора станції Пащенка, такої проблеми немає.
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