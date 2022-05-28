Для Каховської ГЕС технічної загрози немає, - мер Нової Каховки Коваленко

Про це він розповів в етері Еспресо.



"Інформацію мені надав директор Каховської ГЕС, Олег Пащенко, який сказав, що технічної загрози ГЕС на сьогодні немає ніякої. Є проблеми типові для цього періоду. Скид води, який зараз відбувається, час від часу це звичайне буття нашої громади. Були колись і затопи, що у літньому театрі можна було підпливти на човні прямо до балкона. Тому шандори (рухома конструкція, якою частково чи повністю перекривають або відкривають водопропускні отвори – Ред.) відкриті, як сказано директором, бо занадто багато було води. Там є рівень 16м 40см, який повинен бути у Каховському водосховищі й все, що більше скидається" - пояснив міський голова.



Володимир Коваленко зазначив, що він живе у Новій Каховці вже 40 років, і час від часу такі речі відбуваються. До речі, під такі надлишкові води була спроєктована Каховська ГЕС-2, яка повинна була використовувати надлишкову воду у повеневі весняні періоди.



"Те, що мені відомо у розмові з директором ГЕС, то це надлишкова вода Каховського водосховища, яка по каскаду скидається до Київського водосховища і далі іде по каскаду до всього дніпровського простору"- прокоментував мер міста.



Коваленко додав щодо ремонту Каховської ГЕС, за словами директора станції Пащенка, такої проблеми немає.

Станом на вечір 26 лютого місто Нова Каховка на Херсонщині було захоплене окупантами.

10 березня окупанти замінували узбережжя Каховського водосховища, яке межує із Запорізькою АЕС.

1 квітня армія РФ встановила свою псевдовладу у місті Каховка Херсонської області.

3 квітня у Каховці окупанти обстріляли мирний проукраїнський мітинг та викрали чотирьох учасників.

22 квітня Денісова повідомила, що у Каховці, окупанти облаштували катівню у приміщенні поліції.