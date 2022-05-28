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Для Каховської ГЕС технічної загрози немає, - мер Нової Каховки Коваленко

28 травня, 2022 субота
12:07
війна з Росією На фото Каховська ГЕС

Володимир Коваленко, міський голова Нової Каховки повідомив, що за інформацією від директора Каховської ГЕС зараз мають місце типові проблеми весняного сезону з надлишками води, які скидаються по каскадах водосховищ, а технічних проблем на ГЕС немає

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Інформацію мені надав директор Каховської ГЕС, Олег Пащенко, який сказав, що технічної загрози ГЕС на сьогодні немає ніякої. Є проблеми типові для цього періоду. Скид води, який зараз відбувається, час від часу це звичайне буття нашої громади. Були колись і затопи, що у літньому театрі можна було підпливти на човні прямо до балкона. Тому шандори (рухома конструкція, якою частково чи повністю перекривають або відкривають водопропускні отвори – Ред.) відкриті, як сказано директором, бо занадто багато було води. Там є рівень 16м 40см, який повинен бути у Каховському водосховищі й все, що більше скидається" - пояснив міський голова.

Володимир Коваленко зазначив, що він живе у Новій Каховці вже 40 років, і час від часу такі речі відбуваються. До речі, під такі надлишкові води була спроєктована Каховська ГЕС-2, яка повинна була використовувати надлишкову воду у повеневі весняні періоди.

"Те, що мені відомо у розмові з директором ГЕС, то це надлишкова вода Каховського водосховища, яка по каскаду скидається до Київського водосховища і далі іде по каскаду до всього дніпровського простору"- прокоментував мер міста.

Коваленко додав щодо ремонту Каховської ГЕС, за словами директора станції Пащенка, такої проблеми немає.

  • Станом на вечір 26 лютого місто Нова Каховка на Херсонщині було захоплене окупантами.
  • 10 березня окупанти замінували узбережжя Каховського водосховища, яке межує із Запорізькою АЕС.
  • 1 квітня армія РФ встановила свою псевдовладу у місті Каховка Херсонської області.
  • 3 квітня у Каховці окупанти обстріляли мирний проукраїнський мітинг та викрали чотирьох учасників.
  • 22 квітня Денісова повідомила, що у Каховці, окупанти облаштували катівню у приміщенні поліції. 
  • 26 травня заступник начальника Генштабу ЗСУ повідомив , що  окупація Каховської ГЕС загрожує підтопленням міста і селищ поблизу

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