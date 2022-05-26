Окупація Каховської ГЕС загрожує підтопленням міста і селищ поблизу, - заступник начальника Генштабу ЗСУ
Через неможливість ремонту гідроагрегатів, тимчасове захоплення Каховської ГЕС загрожує підтопленням міста і селищ, які розташовані поблизу
Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу у Медіацентрі Україна.
"На даний час на Каховській станції розгорнутий пункт управління Південного воєнного округу. При цьому росіяни не приділяють жодних зусиль для підтримання цих об’єктів у належному стані, що може призвести до екологічної катастрофи", - сказав він.
За його словами, на Каховській станції не працює два гідроагрегати. Окупанти не дають можливості їх відремонтувати. Це вже призвело до підтоплення Каховки та загрожує найближчим селам.
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