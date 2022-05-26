Окупація Каховської ГЕС загрожує підтопленням міста і селищ поблизу, - заступник начальника Генштабу ЗСУ

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу у Медіацентрі Україна.

"На даний час на Каховській станції розгорнутий пункт управління Південного воєнного округу. При цьому росіяни не приділяють жодних зусиль для підтримання цих об’єктів у належному стані, що може призвести до екологічної катастрофи", - сказав він.

За його словами, на Каховській станції не працює два гідроагрегати. Окупанти не дають можливості їх відремонтувати. Це вже призвело до підтоплення Каховки та загрожує найближчим селам.

Станом на вечір 26 лютого місто Нова Каховка на Херсонщині було захоплене окупантами.

10 березня окупанти замінували узбережжя Каховського водосховища, яке межує із Запорізькою АЕС.

1 квітня армія РФ встановила свою псевдовладу у місті Каховка Херсонської області.

3 квітня у Каховці окупанти обстріляли мирний проукраїнський мітинг та викрали чотирьох учасників.

22 квітня Денісова повідомила, що у Каховці, окупанти облаштували катівню у приміщенні поліції.

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