Для людей з послабленим імунітетом: Греція схвалила четверту дозу вакцини проти коронавірусу
У вівторок, 11 січня, Національний комітет з вакцинації Греції схвалив введення четвертої дози вакцини проти COVID-19 людям з ослабленим імунітетом
Про це повідомляє Ekathimerini.
За інформацією видання, до цієї групи входять пацієнти із гематологічними та онкологічними захворюваннями, які перебувають на лікуванні та люди, які отримують імуносупресивні препарати, реципієнти трансплантата та пацієнти з ревматичними захворюваннями або нирковою недостатністю.
За рішенням експертів, ця група людей зможе отримати четвертий укол вакцини через 3-6 місяців після третьої дози.
- Нагадаємо, у Чилі почали робити четверте щеплення від коронавірусу. У Ізраїлі щеплення четвертою дозою вакцини проти коронавірусу дозволили робити медикам.
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